L’Unione europea organizzerà una conferenza internazionale dei donatori il 17 febbraio a Bruxelles per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Albania dopo il terremoto che ha colpito il paese alla fine di novembre.

L’UE, i suoi Stati membri, i partner dei Balcani occidentali e rappresentanti di altri paesi, nonché delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui le Nazioni Unite e la Banca mondiale, dovrebbero partecipare.

La conferenza internazionale dei donatori “Insieme per l’Albania” inizierà il 17 febbraio alle 14.30. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presiederà la conferenza alla presenza di Edi Rama, primo ministro albanese. Una presentazione della valutazione dei bisogni post-disastro (PDNA) precederà l’apertura della sessione di impegno. L’evento sarà seguito da una conferenza stampa.

Il 26 novembre 2019 un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l’Albania, causando la distruzione di infrastrutture pubbliche e private, colpendo migliaia di famiglie e provocando 51 morti, circa mille feriti e 14mila sfollati. Migliaia di edifici sono stati gravemente danneggiati, tra cui scuole e strutture sanitarie.

Il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea è stato attivato su richiesta del governo albanese dopo il terremoto e, di conseguenza, le squadre di ricerca e salvataggio sono state immediatamente dispiegate in Albania. L’assistenza in natura e gli ingegneri strutturali sono stati mobilitati attraverso il meccanismo e bilateralmente dagli Stati membri dell’UE e dai partner della regione. Il team di protezione civile dell’UE si è recato in Albania dal 27 novembre al 20 dicembre e ha coordinato la risposta internazionale.

La Commissione ha annunciato una sovvenzione iniziale di 15 milioni di euro per la ricostruzione di edifici pubblici prioritari.

Valutazione delle esigenze post-disastro: 985 milioni di euro di danni

L’Unione europea, le Nazioni Unite, la Banca mondiale e il governo albanese hanno effettuato una valutazione dei bisogni post-catastrofe (PDNA) (rapporto completo in PDF ).

Gli esperti coinvolti nel processo hanno stimato danni per un importo di 985.074.906 Euro. La relazione sulla valutazione dei bisogni è uno strumento guida chiave per la conferenza dei donatori e servirà come base per gli sforzi di ricostruzione e riabilitazione.

