Il filo conduttore di questa edizione sarà ‘Educazione alimentare: la cultura del gusto’. In primo piano, ovviamente la promozione della Dieta Mediterranea, iscritta già dal 2010 tra i Patrimoni Immateriali Unesco.

I temi portanti delle varie manifestazioni, che vedono impegnate le varie sedi consolari e gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, sono il rapporto tra cibo e salute, la sostenibilità agro-alimentare, la sicurezza alimentare, il diritto al cibo, la biodiversità.

Il Marchio Italia

Continuando l’esperienza cominciata a Milano Expo 2015, la ‘Settimana’ coinvolge direttamente attori pubblici e privati, quindi non solo istituzioni ma anche aziende e accademici del settore agro-alimentare, per promuovere l’italianità della filiera del cibo, valorizzata dalle etichette DOC e DOP (con una analisi del fenomeno della contraffazione alimentare del made in Italy).

Saranno promosse le tradizioni eno-gastronomiche delle regioni italiane ai fini turistici e, in particolare, si porrà l’accento sul riconoscimento, ottenuto a luglio 2019, a nuovo Patrimonio Unesco delle ‘Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’.

Ovviamente, non viene trascurata la rete delle collaborazioni a livello internazionale delle varie scuole di cucina in Italia e nel mondo, in modo che gli istituti scolastici siano i primi promotori, tra le nuove generazioni di futuri Chef, della cultura del prodotto alimentare originale made in Italy.

La Settimana della Cucina Italiana in Albania

L’Ambasciata Italiana a Tirana ha presentato già dall’11 novembre il calendario delle manifestazioni previste. Anzi, in Albania la ‘settimana’ prevede due giornate aggiuntive, per cui finirà il giorno 26.

E’ stata aperta proprio l’11 novembre, e rimarrà aperta fino al 21 novembre presso il Castello di Tirana, l’esposizione di AICS Tirana ‘Italy Tells’, 16 opere ispirate ai grandi artisti del Rinascimento italiano.

Ma verranno anche discussi i temi di cooperazione italo-albanese nel campo dell’alimentazione e dell’agricoltura che hanno valorizzato, nel corso di 10 anni, alcuni prodotti tipici dell’agro-alimentare d’Albania provenienti dalle zone di Scutari, Malësi e Madhe, Argirocastro e Përmet.

Sarà possibile seguire tutto il calendario manifestazioni grazie all’hashtag #ItalianTaste e al logo ‘The extraordinary Italian taste’, creati dal Sistema Italia in Albania.

Il link completo al calendario manifestazioni (pdf)