Torna anche quest’anno il mitico treno Tirana-Scutari per “Swing Marathon” ormai alla sua IV edizione organizzato da Hemingway Fan Club Albania in occasione della Giornata Internazionale UNESCO del Jazz con la supervisione di Herbie Hancock.

Il viaggio in treno inizia il 30 aprile a Tirana, dove 18 artisti italiani suoneranno dal vivo per tutta la durata del viaggio, fino all’arrivo a Scutari (dopo ca. 5 ore). Il treno sbuffa vapore solo in questa occasione ripercorrendo la vecchia linea ferroviaria inaugurata nel 1947, riportando i nostri maratoneti, più di 500 partecipanti (vestiti in abiti anni ’40-’50), in un viaggio nel passato alla scoperta della meravigliosa natura che caratterizza il Paese delle Aquile.

A Scutari i ragazzi delle scuole medie daranno il benvenuto ai maratoneti, e la maratona continuerà in bicicletta. Gli artisti suoneranno per i vicoli di Scutari fino al Gran Caffè dove verranno accolti dagli abitanti della città.

Ci sarà una tappa al Museo della Persecuzione dove avverrà una performance jazz accompagnata da una esibizione di balletto moderno in memoria degli “spiriti liberi”, gli intellettuali albanesi qui incarcerati e torturati per essersi ribellati alla persecuzione del regime comunista subito dopo la seconda guerra mondiale, che, al pari degli schiavi afroamericani, trovavano conforto e speranza nelle loro anime improvvisando collettivamente ed individualmente canti, dando vita alla musica Jazz.

L’ultima tappa di questo viaggio è il Teatro Migjeni dove saliranno sul palco i 18 artisti accompagnati anche da diverse coppie di ballerini Lindy Hop che inviteranno tutto il pubblico a ballare con loro come vuole la tradizione.

Gli artisti

Partecipano alla maratona di quest’anno:

Ray Gelato meets The good Fellas

Stelio Lacchini – contrabbasso

Fabrizio Casadei – batteria

Davide Falconi – piano

Giancarlo Martini – tromba

Enrico Farnedi – tromba

Marco Petrolani – sassofono

Luca Bolognesi – trombone

Alessio Magliari – piano

RetroMarching Band

Carlo Corzani – sassofono

Giuseppe Satanassi – trombone

Christian Rossi – susafono

Loris Bob Ercolani – percussioni

Pierluigi Vicini – sassofono

Daniele Giardina – tromba

Dj Frau Ludwig feat . Rachel Doe

Carmela Senfett e Rachel Doe

Michael Supnick – Direttore artististico

Hemingway Fan Club Albania – Swing Marathon