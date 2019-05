‘Shkodra Elektronike’ è il progetto solista del musicista e produttore scutarino Kole Laca, tastierista de ‘Il Teatro degli Orrori’,’2PIGEONS’ e collaboratore di importanti nomi della scena musicale italiana come Roy Paci e Mezzosangue.

Il progetto ‘Shkodra Elektronike’ nasce dalla volontà di aggiungere alle già numerose influenze dello stile musicale Aheng, il genere elettronico, evolvendolo e portandolo ad essere fruibile ai giorni d’oggi. Il repertorio dell’Aheng e’ composto da canzoni nate nei primi dell’800 per arrivare fino a quelle nate negli anni ’50, ’60 del secolo scorso.

Si tratta di una tradizione scaturita ed evoluta incorporando al suo interno diverse tradizioni ed influenze: da quelle turche alle canzoni delle montagne dell’Albania del Nord; da quelle della Repubblica di Venezia alla tradizione zingara. In “Shkodra Elektronike” a queste molteplici influenze si aggiunge quella elettronica. E’ un operazione che cerca di portare la tradizione nella contemporaneità.

‘Shkodra Elektronike’ ha da subito attirato l’attenzione sia degli addetti ai lavori italiani che albanesi. Dopo averlo presentato in vari locali della penisola e a Radio 3 RAI, Kole, in questo mese di maggio, suonerà Shkodra Elektronike in alcuni dei live club più importanti del nord Italia e dell’Albania:

Le date

•3/05 “Spazio Lomellini” Genova

•7/05 “Germi” Milano

•10/05 “Ca’ Zanardi” Venezia (afterparty inaugurazione del padiglione Albiania/Kosovo de La Biennale)

•16/05 “Ekrani i Artit” Shkodra

•17/05 “Tulle-Terrace” Tirana

Le date italiane vedranno la partecipazione della cantante scutarina Beatriçe Gjergji.

Kole Laca

Kole Laca si e’ diplomato in pianoforte classico in Albania nel 1990. Dopo il diploma, lascia la musica e va a studiare Scienze Politiche a Padova.

Solo dopo essersi laureato si accorge dell’errore e riprende a suonare. Nel 2000, insieme ad Alen e Nenad Sinkauz fonda il gruppo East Rodeo. Autoproducono il disco “Kolo” e tengono numerosi concerti in Italia e all’estero partecipando anche ad Arezzo Wave 2004 Psycho Stage.

Nel 2008 lascia il gruppo, si trasferisce a Milano e, con Chiara Castello fonda il gruppo 2Pigeons. Con il primo EP (autoprodotto) vincono il primo premio del programma di Radio2 Rai Demo. Insieme a La Fabbrica Etichetta Indipendente producono i dischi Land e Retronica. Il gruppo per ora si e’ preso una pausa a tempo indeterminato.

Dal 2012 e’ tastierista del gruppo Il Teatro Degli Orrori. Ha suonato con diversi musicisti tra cui Roy Paci, Jino Touche (contrabbassista di Paolo Conte) e Afterhours.

Ha collaborato per diversi anni con la compagnia teatrale Tam Teatromusica di Padova. Con lo spettacolo “Anima Blu” ha vinto il primo premio per le musiche al XIX International Puppet Theatres ‘Festival Meetings 2012’ città di Torun (Polonia),. Con la performance “Scherzo per tastiera a 4 mani” ha partecipato a numerosi festival di videoarte, tra cui InVideo 2005.