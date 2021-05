Ospite dell’evento organizzato dalla casa editrice Besa Muci Editore sarà la curatrice dell’opera, professoressa Lucia Nadin, con la quale dialogherà la poetessa Denata Ndreca, per Albania News. Moderatrice dell’incontro sarà Anna Lattanzi.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook @Besaeditrice e condiviso sulla pagina facebook di Albania News

“Il nuovo Principe Alessandro”, “Iskander Bey” in lingua turca, “Scanderbeg” in lingua italiana. Si trattò di Giorgio Castriota, Principe di Epiro, quell’Epiro che era stato un tempo compreso nell’antica e ampia area della Macedonia. L’appellativo “Scanderbeg” prevalse nei secoli sullo stesso nome proprio e fu capace di far scattare quasi un cortocircuito tra l’antico Alessandro e il nuovo Alessandro vissuto nel secolo XV, dunque, Giorgio Castriota detto Scanderbeg, le cui strabilianti gesta lo fecero entrare di diritto nel novero dei più grandi uomini di tutti i tempi e lo fecero assurgere al rango dell’eroico e quasi del semidivino”.

dall’introduzione di Lucia Nadin

Una biografia del grande eroe e patriota albanese redatta a Venezia da Giancarlo Saraceni e pubblicata nel 1600. Una narrazione cristallina, che consegna al lettore un ampio frammento della vita di Giorgio Castriota. Una testimonianza incentrata sulle tecniche militari e sulla sua grande capacità di stratega, che gli hanno permesso di porsi in una posizione di predominio, rispetto a eserciti anche più potenti di quelli da lui capeggiati.

Si esalta, quindi, la sua capacità combattiva e nonostante l’attenzione sia prevalentemente rivolta alle gesta militari, il racconto rimane scorrevole e dalla prosa flessuosa e aggraziata. I contenuti sono fortemente realistici, anche se, sotto alcuni aspetti, rasentano la narrazione d’incanto.

Mito e realtà a confronto, in un’unica grande figura determinante per la Storia albanese. Un libro che consegna al lettore uno spaccato di vita di Scanderbeg, ma che vuole anche trasmettere un’importante consapevolezza: Giorgio Castriota e l’Albania hanno avuto un ruolo importantissimo nella vita della Serenissima.

Un libro adatto a chi ama la Storia, a chi predilige le storie e a chi vuole scoprire o riscoprire chi si è battuto per la propria Patria. Una bella lettura, per chi vuole conoscere una nuova realtà veneziana, per chi vuole perdersi in fatti storici senza allontanarsi da un pizzico di magia e per chi ha sete di epoche passate. Un volume che disegna il profilo di Scanderbeg, senza esagerazioni o minimalismi, dando il giusto peso a ogni argomento trattato.