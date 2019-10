L’Istituto di Spiritualità in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica d’Albania presso la Santa Sede vuole commemorare il 23 ottobre 1997, quando l’Arcivescovo Henry D’Souza, presenta la domanda alla Congregazione della Causa dei Santi per la dispensa della norma di dover attendere cinque anni dopo la morte per poter iniziare l’inchiesta Diocesana sulla Vita, Virtù e reputazione di Santità di Madre Teresa.

Data Evento 23 ottobre 2019 Orario: dalle ore 17:30 alle ore 19:00 Organizzatore: Istituto di Spiritualità Categoria Evento: Conferenza Aula: C012 Sede: Pontificia Università Gregoriana

Piazza della Pilotta, 4

00187 Roma

Quest’anno ricorre anche il terzo anniversario della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, divenuta santa il 4 settembre 2016. In questo anniversario è stato organizzato a Piana degli Albanesi, il 5 settembre il concerto “Nëna Arbëri” fortemente voluto dall’Albania.

Santa Teresa

Madre Teresa è nata a Skopje nel 1910 porta avanti in India la sua opera per gli emarginati. Da giovane suora chiede di uscire dal convento e andare nelle periferie degradate. Nel 1950 fonda le Missionarie della Carità. Oggi sono circa 5.300 religiose in tutto il mondo.

Ai voti di povertà, obbedienza e castità l’Ordine aggiunge l’impegno a vivere da povere tra i poveri. Madre Teresa crea case per malati, anziani e bimbi abbandonati. Nel 1965 papa Paolo VI permette alle Missionarie della Carità di operare fuori dall’India.

La fama di Madre Teresa si diffonde e i grandi del mondo arrivano a visitare le sue strutture. Di sé lei dice: “Sono solo una matita nelle mani di Dio”. Nel 1979 riceve il Nobel per la pace. Lei rifiuta i festeggiamenti e chiede che i soldi siano destinati ai poveri di Calcutta.

Wojtyla la incontra in diverse occasioni. Di lei dirà:

“La sua grandezza è nell’abilità di dare senza calcolare i costi”.

Dal 1991 si ammala: polmonite poi problemi al cuore e malaria. Muore il 5 settembre 1997 e l’India le tributa funerali di Stato.

Giovanni Paolo II avvia il processo per la beatificazione senza aspettare i 5 anni canonici dalla morte. Il 19 Ottobre 2003 la proclama beata.