Per la prima volta in Italia alcuni dei film che hanno fatto la storia della cinematografia albanese.

Il cinema è l’arte che meglio si presta a mostrare alcuni aspetti fondamentali della società albanese contemporanea e del suo rapporto con il contesto continentale e globale.

Il cinema albanese è una realtà poco conosciuta nel mondo, ma possiede una tradizione solida e tutt’altro che trascurabile che è iniziata nel secondo dopoguerra.

La presente rassegna si propone di esplorare il pensiero che anima i cineasti albanesi riguardo agli italiani attraverso una selezione di film prodotti nell’arco degli ultimi sessant’anni.

L’obbiettivo principale è confrontarsi con le diverse caratteristiche che contraddistinguono l'”italiano” secondo la narrazione filmica albanese durante e dopo il periodo comunista.

In rassegna anche film in pellicola 35 millimetri dell’Archivio Centrale di Stato del Cinema d’Albania, per la prima volta in proiezione fuori dall’Albania.

Gli interventi degli ospiti e i dibattiti che avranno luogo durante la rassegna saranno un modo per conoscere la storia del cinema albanese, ma anche per esplorare più a fondo il modo in cui si sono articolate le relazioni tra gli albanesi e gli italiani nei secoli.

Il festival è ideato e curato dall’Associazione Culturale CulturalPro in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, il Ministero della Cultura Albanese, l’Archivio Centrale di Stato del Cinema d’Albania e il patrocinio dell’Associazione Italiana Studi di Storia dell’Europa Centrale e Orientale.

Il programma

Giovedì 4 Aprile

Ingresso solo per invitati

17:00 – 18:00 – Intro Festival e Saluti Istituzionali

18:00 – FILM

Generale Grammofono/Gjeneral Gramafoni, Regia di Viktor Gjika (pellicola 35mm)

20:00 – 21:00 – Dibattiti

Venerdì 5 Aprile

18:00 – FILM

Concerto nell’anno 1936/Koncert ne vitin 1936, Regia di Saimir Kumbaro (pellicola 35mm)

19:30 – 20:30 – Dibattiti

21:00 – FILM

Est Ovest Est/Lindje Perendim Lindje, Regia di Gjergj Xhuvani (pellicola 35mm)

Sabato 6 Aprile

16:00 – FILM

Lettere al Vento/Letra Ere, Regia di Edmond Budina

18:00 – FILM

L’uomo con il cannone/Njeriu me top, Regia Viktor Gjika (pellicola 35mm)

19:30 – 20:30 – Dibattiti

21:00 – FILM

Caro Nemico/I dashur armik, Regia Gjergj Xhuvani (pellicola 35mm)

Domenica 7 Aprile

16:00 – LETTURA TEATRALE

Il mio zio italiano, Eliza Coba

18:00 – FILM

Bota Cafè/Bota Cafè, Regia di Iris Elezi e Thomas Logoreci

19:30 – 20:30 – Dibattiti

21:00 – FILM

Papaveri rossi sui muri/Lulekuqet mbi mure, Regia di Dhimiter Anagnosti (pellicola 35mm)