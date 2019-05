Il noto chef albanese Bledar Kola parteciperà il prossimo 22 e 23 giugno al festival della cucina ‘Al Mèni’ (in dialetto romagnolo ‘le mani’), che si terrà a Rimini in piazzale Fellini.

Il festival vedrà ventiquattro chef, 12 astri nascenti della cucina internazionale e 12 fra i più grandi rappresentanti della cucina e della tradizione della Regione Emilia Romagna, in coppia, alternarsi nelle giornate di sabato e domenica nella grande cucina a vista per creare piatti unici a prezzi da street food.

Bledar Kola e la cucina slow-food

“Fra gli chef internazionali di questa edizione i talenti che anticipano tempi e luoghi, a partire da Bledar Kola, chef di riferimento in Albania dove è imprenditore e protagonista culturale.” – si legge nella presentazione dello chef albanese.

Il termine ‘protagonista culturale’ non è affatto casuale. Bledar Kola, infatti, è uno degli attori principali della rinascita della tradizione culinaria albanese e dello slow-food, ritrovando nuovamente le radici della cucina rivitalizzandole e basandosi sul prodotto locale e sulla tradizione in chiave moderna.

Non a caso ha fondato anche “RRNO per me gatue”, un network internazionale composto dai migliori chef albanesi dentro e fuori l’Albania: uniti per un unico obiettivo, quello di rifondare, sviluppare e promuovere la cucina albanese.

Al Mèni

L’idea nasce sei anni fa dal noto chef Massimo Bottura, che ha immaginato un tendone del circo di ispirazione felliniana in mezzo alla piazza a lui dedicata e pensato a una grande celebrazione della cucina e dei prodotti dell’Emilia Romagna nel clima spontaneo di una festa di strada.

A trasformare l’idea in un evento è stato il Comune di Rimini, insieme alla passione e al sapere dell’Associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi e di Slow Food Emilia Romagna, cui spetta il compito di esaltare i prodotti di una regione unica in Europa a vantare un paniere di 44 prodotti DOP e Igp.