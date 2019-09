Domani giovedì 5 settembre, a partire dalle 21 in piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi, si terrà il concerto Nëna Arbëri.

Un appuntamento fortemente voluto dal Ministro di Stato della Diaspora Albanese, Pandeli Majko, dall’Agenzia Nazionale della Diaspora con il sostegno del comune di Piana degli Albanesi, per ricordare Madre Teresa. Il 5 settembre, infatti, è particolarmente significativo non solo per la comunità albanese ma per il mondo intero poiché ricorre il giorno della santificazione di Santa Teresa.

Il concerto vedrà sul palco tre musicisti di fama internazionale: il soprano albanese Inva Mula, che ha calcato i palcoscenici di alcuni tra i più importanti teatri europei e d’oltreoceano e ha prestato la voce alla cantante “aliena” del film “Il Quinto Elemento” di Luc Besson; Olen Cesari, artista eclettico e sensibile, considerato uno dei più grandi violinisti al mondo, che vanta un palmares di collaborazioni internazionali di altissimo livello nonché concerti nei teatri e luoghi più suggestivi del mondo; Genc Tukici, pianista tecnicamente sopraffino e raffinato di origine albanese-francese.

Madre Teresa

Nata a Skopje nel 1910 porta avanti in India la sua opera per gli emarginati. Da giovane suora chiede di uscire dal convento e andare nelle periferie degradate. Nel 1950 fonda le Missionarie della Carità. Oggi sono circa 5.300 religiose in tutto il mondo.

Ai voti di povertà, obbedienza e castità l’Ordine aggiunge l’impegno a vivere da povere tra i poveri. Madre Teresa crea case per malati, anziani e bimbi abbandonati. Nel 1965 papa Paolo VI permette alle Missionarie della Carità di operare fuori dall’India.

La fama di Madre Teresa si diffonde e i grandi del mondo arrivano a visitare le sue strutture. Di sé lei dice: “Sono solo una matita nelle mani di Dio”. Nel 1979 riceve il Nobel per la pace. Lei rifiuta i festeggiamenti e chiede che i soldi siano destinati ai poveri di Calcutta.

Wojtyla la incontra in diverse occasioni. Di lei dirà:

“La sua grandezza è nell’abilità di dare senza calcolare i costi”.

Dal 1991 si ammala: polmonite poi problemi al cuore e malaria. Muore il 5 settembre 1997 e l’India le tributa funerali di Stato.

Giovanni Paolo II avvia il processo per la beatificazione senza aspettare i 5 anni canonici dalla morte. Il 19 Ottobre 2003 la proclama beata.