Una giornata intensa, quella di sabato 7 dicembre, che chiude la programmazione del Mese della Cultura Albanese organizzato dalla Associazione Scanderbeg di Parma.

Come già annunciato alla presentazione di mese scorso, il giorno 7 ci sarà l’inaugurazione di un monumento intitolato all’eroe nazionale albanese, Scanderbeg, da cui la stessa associazione prende il nome.

La cerimonia, che si terrà alle ore 10.00 al Parco Eunice Kennedy di via Bizzozzero a Parma, ha una doppia valenza. Non solo per la comunità albanese di Parma e provincia, che avrà più vicino a sé un importante simbolo della sua identità storico-culturale, ma anche perché il capoluogo emiliano sarà il primo, in tutto il nord Italia, ad avere un monumento intitolato a Scanderbeg.

UN MONUMENTO DEDICATO ALL'EROE NAZIONALE ALBANESE #GIORGIOCASTRIOTASCANDERBEG. A #PARMA, PRIMA CITTÀ DEL NORD #ITALIA 🇦🇱🇮🇹 #ScanderbegParma Geplaatst door Scanderbeg Parma op Maandag 2 december 2019

***

Oltre all’evento della mattinata, alle ore 19.00 ci sarà il Gran Finale con la Cena dell’Indipendenza presso l’Hotel San Marco a Ponte Taro, sempre in provincia di Parma.

Riportiamo la dicitura come da programma ufficiale, ma in realtà l’evento collettivo si è trasformato in una cena di beneficenza per raccogliere fondi a favore della popolazione albanese colpita duramente dal fortissimo terremoto del 26 novembre.

Come confermato dalla stessa associazione, ospite d’onore che ha accettato benvolentieri l’invito sarà il famoso attore albanese Mirush Kabashi, il quale porterà anche una sua personale testimonianza degli eventi di quel giorno e di come si sta muovendo la macchina della solidarietà a partire dai giorni seguenti.

L'invito alla partecipazione, ora più che mai, è esteso non solo alla comunità albanese ma anche a quella italiana, che non ha mancato di esprimere la propria vicinanza all'Albania sia materialmente che moralmente

Per ogni ulteriore informazione, si può contattare l’Associazione Scanderbeg utilizzando i riferimenti presenti sulla pagina ufficiale Facebook scanderbegparma.org