Alcuni dei componenti di Wiener Philharmoniker, nome con cui è universalmente conosciuta l’Orchestra Filarmonica di Vienna, e a cui fa parte anche il violinista albanese, Shkëlzen Doli, terranno un concerto di beneficenza in supporto dei terremotati in Albania, aderendo così in modo solidale all’iniziativa proposta dal loro collega violinista di origine albanese.

Il concerto avrà luogo il 30 dicembre 2019, alle ore 19:00, nella sala Ehrbar- Saal, Mühlgasse 28-30, 1040 Wien.

I musicisti si esibiranno in valzer e polka della Dinastia Strauss.

I proventi del concerto andranno in aiuto alle famiglie albanesi che hanno subito dei danni dal terremoto devastante del 26 novembre.

Le donazioni sui biglietti varierebbero da un minimo di €30 ad €50 cadauno.

L’Ambasciata della Repubblica Albanese a Vienna porge i suoi ringraziamenti nei confronti di questi musicisti virtuosi per il loro contributo generoso e la loro solidarietà.

Anëtarë të Filarmonisë së Vjenës në ndihmë të familjeve të dëmtuara nga tërmeti

Me iniciativë të violinistit të mirënjohur shqiptar Shkëlzen Doli dhe me mbështetjen e kolegëve të tij, anëtarë të Filarmonisë së Vjenës, me 30 Dhjetor 2019, ora 19:00, në sallën Ehrbar- Saal, Mühlgasse 28-30, 1040 Wien do të jepet një koncert me valse dhe polka nga Dinastia Strauss.

Të ardhurat nga shitja e biletave do të shkojnë në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.

Ambasada e Shqipërisë në Vjenë falenderon artistët për solidaritetin dhe kontributin e tyre.

https://charityconcertforalbania.eventbrite.com/