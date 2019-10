Il Museo Marubi apre il 1 ° novembre la mostra “Sette fotografi albanesi. Una residenza” a cura di François Cheval, curatore museale di fama internazionale dal 1982.

“Sette fotografi albanesi si trovano a Scutari, l’antica capitale dell’Albania, invitati dall’ ‘Art House e dal Museo Marubi , per evocare alcune immagini semplici e profonde che li ispirano.

L’emigrazione, questo esilio senza nome, fa parte del viaggio di ciascuno. Non sappiamo ancora cosa li tenga così insieme: lo spirito del Paese, l’amore per la patria, la chiara coscienza di un rinnovamento nazionale…

Dando uno sguardo al passato, il loro lavoro a volte guarda agli anziani che continuano a vivere nel loro paese natale; altre volte va oltre, al tempo degli antenati o dei fondatori. Non analizzano il paesaggio, lo contemplano. Per quanto lontani siano, non riescono a capire cosa portare via e cosa conservare. In alcuni viaggi recenti, predicono che il ritorno a casa è accompagnato da una forte nebbia, ma che non è mai troppo tardi”.

Per la prima volta, gli spazi del Museo sono aperti a un gruppo di giovani artisti albanesi.

La loro selezione è avvenuta attraverso un invito aperto congiunto di ‘Art House’ e del Museo Marubi per la terza edizione della residenza artistica Art House School intitolata “Beyond the Image” (19 agosto-15 settembre 2019), che si concentrava sulla stretta relazione dell’autore con l’immagine e le complesse possibilità che questo rapporto attiva.

Gli artisti – Abi Shehu, Bib Frrokaj, Elton Gllava, Erdiola Mustafaj, Erjola Zhuka, Marlin Dedaj, Orestia Kapidani – hanno trascorso un periodo di quattro settimane a Scutari, dove attraverso presentazioni di opere completate, discussioni su progetti o intuizioni iniziali per lavori tuttavia non nati, leggere testi e progetti cinematografici, riflessioni e dibattiti ha creato uno spazio per l’indagine individuale.

Alla fine di questa esperienza, la mostra arriva come un momento di conoscenza della scena contemporanea albanese e allo stesso tempo esprime l’attenzione del Museo Marubi sulle sue dinamiche.

Gli artisti italo-albanesi

Dei sette artisti che parteciperanno alla mostra, ben 4 sono italo-albanesi.

Marlin Dedaj

Nato a Scutari nel 1988, vive in Italia da quando ha 5 anni. La sua esperienza con la fotografia inizia da autodidatta nel 2008

Nel 2018 vince una borsa di studio internazionale per fotografi di età inferiore ai 35 anni, mentre dal 2015 al 2017 lavora ad un libro sulla storia della Onlus ‘Il Giardino delle Rose Blu’ in Italia, Bosnia ed Erzegovina.

Ha partecipato a numerose mostre collettive in varie città in Italia e ha pubblicato su diverse riviste, tra le quali Rolling Stone e Arabica Fenice.

Erjola Zhuka

Nata a Durazzo nel 1996, attualmente vive in Italia, a Firenze.

Ha studiato Pittura e Arti Multimediali all’Accademia d’Arte di Carrara. Dopo la laurea, ha conseguito un Master in fotografia presso l’Università IUAV di Venezia.

Nell’ottobre 2019 ha condotto un seminario con gli studenti della Scuola d’Arte di Lucca, a cui è seguita una mostra al Palazzo delle Mostre di Lucca.

Erdiola Mustafaj

Nata ad Elbasan nel 1992, vive in Italia dall’età di 6 anni, quando si è trasferita a Bologna con la sua famiglia.

Attualmente vive a Milano, dove sta completando gli studi presso la Scuola di Fotografia. La sua ricerca artistica si concentra principalmente sul reportage e sulla fotografia documentaria, con particolare attenzione alle questioni sociali.

Pezull, il suo ultimo lavoro in fotografia, è stato esposto alla Fondazione Stelline, Milano, a luglio 2019.

Elton Gllava

Nato a Valona nel 1974, dal 1992 vive e lavora in Italia come fotografo freelance. Si è laureato in fotografia alla Scuola Romana di Cinema e Fotografia nel 2009.

I suoi progetti e fotografie hanno temi sociali e ambientali affrontati con un approccio personale.

Progetti fotografici: progetto “Le identità nascoste (2009-2010)” sviluppato presso l’ospedale psichiatrico “Ali Mihali” di Valona, “Bulqiza” (2013-2017), progetto sviluppato sulla città di Bulqiza, documentato in un libro con fotografie pubblicate a marzo 2019 (qui la nostra intervista)

“Albanian Cinema Paradiso” (2018-2019) è il suo ultimo progetto, un video che esplora il cinema albanese degli anni ’50 -’90 durante il regime comunista.

Il fotografo ha anche un suo sito internet, eltongllava.com