Per la prima volta nella storia dell’Albania, un motoraduno internazionale si terrà dal 25 al 28 aprile prossimo nel Paese delle Aquile.

Gli organizzatori, EDS Foundation, Italian Network, Federazione Motociclistica Italiana e Vespa Club Bari, da anni promuovono il mototurismo in Albania all’estero, organizzando eventi moto-turistici che portino grandi masse nel Paese e ne facciano conoscere le numerose bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche.

Già nel 2016, con l’organizzazione della Maxi Comparativa Enduro di “Motociclismo”, sponsorizzata da EDS Foundation con il supporto organizzativo di Italian Network, 12 tester della più importante testata giornalistica italiana di moto, girarono in lungo e in largo per l’Albania. 10 giorni in cui i tester di “motociclismo” a bordo di 12 maxi enduro, fotografarono e filmarono i meravigliosi panorami albanesi, facendone uno “speciale” di oltre 50 pagine e un video che è risultato il più visto in assoluto del 2016, dagli appassionati del turismo a due ruote e che ha aperto le porte al mototurismo di massa nel paese delle aquile.

Nel 2018 il Vespa Club di Bari ha organizzato il suo annuale evento denominato “3 mari”, in Albania, portando oltre 250 equipaggi del leggendario scooter italiano a percorrere le strade del Paese.

Nel 2019, maturi di queste esperienze, gli organizzatori si sono posti l’obiettivo di far convergere in Albania, motociclisti da tutta Europa, appassionati di tutti i marchi di moto.

Un tour motociclistico internazionale della durata di quattro giorni che si svolgerà dal 25 al 28 aprile per trascorrere una piacevole vacanza e anche per conoscere la storia, la gastronomia, la cultura e il “calore” del Paese delle Aquile.

Kruja, Berat, Argirocastro, Scutari e Valona si potranno visitare ogni giorno, accompagnati da guide e staffette dello staff, partendo da Tirana dove ogni sera sono previsti numerosi eventi, come un exclusive party che si terrà sulla terrazza del “Palazzo della Cultura” il 26 e una festa aperta a tutti nella centralissima piazza Skanderbeg, con musica dal vivo, street food e tanto altro il 27.

Ma anche chi arriverà in nave da Bari, potrà iniziare a divertirsi già sulla nave dal 24 sera, degustando prodotti tipici pugliesi e ballando con la musica del noto DJ albanese Leonard Toma.

Per invogliare gli appassionati di motori a visitare la nuova perla del mediterraneo, gli organizzatori si sono impegnati anche per tenere i costi molto contenuti, grazie anche alla particolare convenzione messa a disposizione da Ventouris Ferries e dagli Hotel di Tirana.

Grazie al supporto del Consolato Generale di Albania a Bari e del Ministero dell’Interno albanese, è assicurato a tutti i partecipanti supporto logistico all’imbarco e durante il tour in Albania.

Chi volesse raggiungere Tirana in aereo, avrà la possibilità di noleggiare la moto nella capitale.

Di seguito il programma dettagliato:

International Motorcycle Raid-Tirana-Albania

25 – 28 APRILE 2019

24 Aprile

(Prologo)

Incontro, imbarco e partenza da Bari con nave

Party con degustazione in nave con DJ set – Leonard Toma

25 Aprile

ARRIVO A TIRANA – REGISTRAZIONE – VISITA GUIDATA DELLA CITTA’

Museo Nazionale

Museo delle foglie

Bunker antiatomico del dittatore

26 Aprile

ESCURSIONI A SCELTA: Berat – Gjrokastro – Kruja – Scutari – Valona

EXCLUSIVE PARTY – MUSIC LIVE – IMMAGE SHOW (palazzo della Cultura Tirana)

27 Aprile

ESCURSIONI A SCELTA: Berat – Gjrokastro – Kruja – Scutari – Valona

BIKE FEST – ELEZIONE MISS MOTO RAID -ELEZIONE MR MOTO RAID (Piazza Skanderbeg)

28 Aprile

SFILATA PER TIRANA – PRANZO

PREMIAZIONE

SALUTI E PARTENZA

ISCRIZIONE 30 EURO

(assicurazione moto RC sim cellulare, T-shirt, gadget, souvenir)

CONVENZIONE VIAGGIO NAVE

Biglietto A/R Bari – Durazzo

Pilota + Moto In Cabina Doppia € 75,00 + Tasse (10€) inclusa cena e prima colazione

Passeggero In Cabina Doppia € 75,00 + Tasse (10€) inclusa cena e prima colazione

CONVENZIONE ALBERGHIERA

Hotel 3 stelle – 3 notti € 150,00 per la camera doppia (€ 25 a persona per notte)

Hotel 4 stelle – 3 notti € 240,00 per la camera doppia (€ 40 a persona per notte)

Hotel 5 stelle – 3 notti € 300,00 per la camera doppia (€ 50 a persona per notte)

Premi Motoraduno:

Gruppo Piu’ Numeroso Assoluto

Gruppo Piu’ Numeroso Per Marca

Mr Isolato

Miss Isolata

Miss Zavorrina

Motociclista Piu’ Giovane

Motociclista Piu’ Maturo

Motociclista Piu’ Trendy

www.motoridealbania.com