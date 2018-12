Milano, il 15 dicembre il secondo summit nazionale delle diaspore per la cooperazione internazionale L'evento nazionale dedicato agli incontri e alla condivisione di esperienze tra i membri della diaspora in Italia, si terrà il 15 dicembre a Milano presso la prestigiosa sede di Palazzo Reale.

La seconda edizione del Summit Nazionale delle Diaspore, il più importante evento nazionale dedicato agli incontri e alla condivisione di esperienze e buone pratiche tra i membri della diaspora in Italia, il sistema della cooperazione internazionale, la politica e il mondo economico, si terrà a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Reale, il 15 dicembre 2018.

Il progetto

“Esserci, conoscersi, costruire” è lo slogan del progetto Summit Nazionale delle Diaspore di quest’anno, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, le Fondazioni for Africa Burkina Faso e la Fondazione Charlemagne; realizzato in partnership con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Gruppo Migrazione e Sviluppo del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) e con Studiare Sviluppo.

Il progetto gode inoltre del supporto tecnico di CeSPI e Associazione Le Reseau e della mediapartnership conl’Agenzia di Stampa DIRE. Dopo gli incontri territoriali e le formazioni realizzate negli ultimi mesi con imprenditori e associazioni di migranti a Napoli, Bologna, Torino, Genova e Cagliari, il progetto approda a Milano con un Summit che è esito del percorso di riflessione e proposte del 2018.

Proseguirà poi il proprio cammino nel 2019 con incontri territoriali, formazioni e convegni in altre 6 città italiane, per terminare con una nuova edizione del Summit Nazionale delle Diaspore per la Cooperazione, questa volta a Roma, a fine 2019.

Gli obiettivi

L’obiettivo di questo ricco percorso è la valorizzazione delle diaspore nella Cooperazione allo sviluppo italiana, nel dibattito culturale e nel settore imprenditoriale. Per questa edizione del Summit Nazionale delle Diaspore per la Cooperazione, si è deciso di aggiungere alle tre parole dello slogan “Esserci, Conoscersi, Costruire” la parola “insieme”.

La partecipazione delle diaspore alla Cooperazione Internazionale diventerà infatti effettiva ed efficace solo se realizzata insieme al sistema della cooperazione italiana, insieme alle ONG, insieme agli enti territoriali, insieme ai giovani delle nuove generazioni, insieme al sistema economico, insieme alla politica italiana.

Partner dell’evento il Comune di Milano, che consente di realizzare questa giornata in uno degli scenari più prestigiosi d’Europa, Palazzo Reale, confermando l’interesse della giunta meneghina e del suo Sindaco verso una visione delle migrazioni regolari come risorsa per la crescita economica e sociale del territorio.

Saranno presenti Emanuela Claudia del Re, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Leonardo Carminati, direttore vicario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, insieme ad altri esperti e referenti delle istituzioni e del Terzo Settore.

“Sarà un’occasione unica per ascoltare insieme la visione della politica italiana attorno alla tematica Migrazione e Sviluppo, conoscere storie di persone impegnate nella cooperazione internazionale, condividere buone pratiche e partecipare a workshop operativi tematici, per ascoltare testimonianze e costruirne di nuove, che contribuiscano ad una narrazione diversa e propositiva, e per fare rete con enti territoriali, associazionismo migrante e ONG.” – afferma Cleophas Adrien Dioma, coordinatore del progetto Summit Nazionale delle Diaspore.

Uno spazio importante sarà dedicato ai giovani delle nuove generazioni d’italiani impegnati in progetti di Cooperazione Internazionale, di comunicazione interculturale, nello sport, nell’arte e la cultura.

Centrale sarà anche il dibattito sul Global Compact for Migration, a ridosso dell’incontrointernazionale di Marrakesh del 13 dicembre, che definisce il nuovo quadro di riferimento della comunità internazionale e il ruolo fondamentale delle diaspore per lo sviluppo sostenibile (obiettivo 19).