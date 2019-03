La gioiosa festa dei popoli e delle culture italiane e straniere, ExpoCarnival, si concluderà sabato 9 marzo a Milano – presso la ‘Cascina Casottello’- con la presentazione del libro ‘Il Grande Sbarco: L’Italia e la scoperta dell’immigrazione’ alla presenza dell’autore, Valerio De Cesaris.

Il libro rievoca il clima politico e il dibattito di quegli anni, densi di cambiamenti epocali nel mondo e in Italia. E racconta l’emozionante storia della Vlora e dei suoi 18.000 passeggeri, che pieni di speranza compirono il salto dell’Adriatico per raggiungere l’Italia, la loro America.

De Cesaris, appassionato della storia albanese, racconta non solo il lavoro svolto per la stesura di questo testo, ma anche il suo primo approccio con il paese di fronte, come lo definisce lui.

Il Carnevale ambrosiano diventa con ExpoCarnival un’importante occasione per celebrare la

diversità e l’inclusione sociale, creare ponti e connessioni con le comunità multiculturali presenti

sul territorio milanese, aprire dialoghi e favorire la conoscenza reciproca.

Dal 2 al 9 marzo, corsi di lingua e cultura milanese, lezioni di recitazione e animazione teatrale, mostra fotografica sui sikh in Italia, spettacoli teatrali, parata con balli e maschere dal Perù, degustazioni di prelibatezze della cucina albanese.

Durante l’evento finale, ospitato presso Cascina Casottello, docenti ed esperti del sociale

tratteranno temi come il cosviluppo, il teatro sociale e l’attivismo degli immigranti in Italia quali

chiavi di successo per la coesione sociale.

Il programma

10:30 Accoglienza partecipanti

11:00 Presentazione del libro Il Grande Sbarco: L’Italia e la scoperta dell’immigrazione alla

presenza dell’autore Valerio De Cesaris. Moderatore il giornalista italo-albanese Arbër Agalliu

11:30 Il progetto ExpoCarnival Giulia Emma Innocenti Malini, ricercatore Università Cattolica

Del Sacro Cuore

11:35 Bianca Aravecchia Comune di Milano, Ufficio Reti e cooperazione culturale

11:45 Carnevale e non solo. Un tempo collettivo per il sociale – Claudio Bernardi, professore

ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore

12:10 La solitudine del somaro – Antonio Catalano, attore e artista

12:30 Presentazione della ricerca Migrations/Mediations. Arts and Communication as

Resources for Intercultural Dialogue"- Alice Cati ricercatore Università Cattolica Del Sacro Cuore

12:40 Milano per il co-sviluppo – Silvia Ragazzi, Ufficio Cooperazione e Solidarietà

Internazionale presso il Comune di Milano

12:50 Programma triennale “Coinvolgere la Diaspora Albanese nello sviluppo sociale ed

economico dell’Albania” – BesmirRrjolli, Dora e Pajtimit e Focal Point in Lombardia per IOM

13:00 Chiusura dei lavori. A Place for Myself (Un posto per me), di Marie Clémentine Dusabejambo, Ruanda, 2016, 21’filmdel catalogo COEmedia Distribuzione Cinema selezionato dal Festival di Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Esibizione di danza tradizionale albanese dal Gruppo di Ballo Scanderbeg Parma.

A seguire, degustazione di prodotti della cucina albanese dall’Agriturismo Mrizi i Zanave,

rinomato ristorante Convivium Slow Food in Albania.

Durante l’evento sarà esposta la mostra fotografica ‘I sikh in Italia’ del fotografo Donato Nunzi

