Il primo passo per costruire una comunità è incontrarsi, conoscersi e passare del tempo insieme: “La Diaspora Albanese si incontra” vuole essere il primo di una serie di appuntamenti di condivisione di storie e percorsi di vita della Diaspora del Paese delle Aquile.

L’evento si terrà domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 17:00, presso la “Cascina Casottello” in Via Fabio Massimo 19 a Milano. Interverranno nel corso della serata per raccontare le loro storie membri della Diaspora albanese, tra cui anche Olti Buzi, fondatore di Albania News.

Il programma

Ore 17:00 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 17:30 Apertura lavori e saluti istituzionali dal Comune di Milano e Consolato Generale d’Albania e del Kosovo a Milano

Moderatori: Eni Vasili (giornalista e conduttrice del programma “Open”) e Altin Palloshi (Medico Cardiologo)

Intervengono al dibattito

Luljeta Cobanaj – Presidente della Camera di Commercio Albanese in Italia

Egesta Lopci – MD, Phd, Aiuto Medica Nucleare Humanitas

Margarita Gjeloshi – Case Manager Humanitas

Altin Prenga – Mrizi i Zanave Agriturismo

Olti Buzi – Fondatore AlbaniaNews

Taulant Kopliku – Giornalista della trasmissione televisiva Le Iene

Redi Vyshka – Co-Fondatore Switcho

Besmir Rrjolli – Presidente Dora e Pajtimit e Città Mondo

Ylli Ujka – CCIITA

A seguire: la presentazione del libro “Ulliri, pema e dhimbjes” del regista-scrittore Dhimiter Anagnosti con la partecipazione straordinaria dell’attrice Roza Anagnosti.

19:30 Spettacolo teatrale in lingua albanese “DOME”, con la presenza dell’autore e regista Stefan Capaliku, che interpreta Enver Hyseni.

A seguire: cena e degustazione di prodotti della cucina albanese. Durante la cena sarete intrattenuti dalle danze tradizionali albanesi del gruppo di ballo “Shqiponjat”.

L’ingresso è a quota libera a partire dalla cifra di 25 euro. Il costo della serata comprende lo spettacolo teatrale, la cena con il vino albanese e il libro fino all’esaurimento delle copie a disposizione. Entrata gratuita per bambini fino a 15 anni. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla pagina Facebook dell’evento al seguente link.