Per i territori e per i cittadini albanesi colpiti dal terremoto domenica 15 dicembre a Orsogna (Chieti) in programma “Matanë Detit”, un concerto di solidarietà fortemente voluto dai musicisti del progetto Sarabanda Postcomunista.

Un momento di musica per raccogliere fondi e testimoniare la vicinanza dei popoli accomunati dallo stesso dolore. I territori italiani conoscono bene le devastazioni del terremoto e per questo gli eventi accaduti dall’altra parte del mare ci toccano ancora più profondamente.

“L’arte spazza via la polvere di tutti i giorni” diceva Pablo Picasso, e noi vorremmo concretamente portare il nostro contributo a rimuovere le macerie di Durazzo e di Thumana e di tutti gli altri paesi distrutti dal sisma, vorremmo farlo con i nostri strumenti e con l’aiuto di chi vorrà partecipare.

Con la preghiera di diffondere l’evento per ritrovarci in quanti più possibile al teatro di Orsogna. L’offerta è libera e l’intero ricavato sarà devoluto alla popolazione albanese colpita dal sisma. Per maggiori informazioni sull’evento visitare la pagina Facebook al seguente link.

Irida Gjergji – viola e voce

Giacomo Salario – pianoforte

Walter Caratelli – batteria e percussioni