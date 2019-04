Majlinda Bregasi, insignita nel 2017 del premio “Il miglior romanzo dell’anno” dal Ministero della Cultura di Kosovo, presenta a Livorno “Manoscritto”, romanzo ispirato a una storia straordinaria del Seicento.

La devastazione turca di un convento dei Balcani, negli occhi dell’unico frate sopravvissuto. È lui, il frate di nome Uk (lupo), che supererà il dolore e farà poi rinascere la vita, l’amore e la speranza sopra le macerie della guerra.

Intervengono alla presentazione: Leonardo M. Savoia, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, Accademico corrispondente dell’Accademia della Crusca; Blerina Suta, Dipartimento di Studi Linguistici, Letterari e Comparati dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Modera l’incontro Veronica Carpita, direttrice della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti.

In questa occasione verrà presentato in anteprima anche il film documentario di Majlinda Bregasi “Il lamento delle montagne”, partecipante a vari festival internazionali. Il pianto degli eroi dell’antica Grecia viene catturato dalla telecamera in un villaggio isolato sulle alpi dell’Albania. In cima a quelle montagne, dove i turchi non hanno potuto mettere piede durante l’invasione secolare dei Balcani, gli uomini conservano ancora le antiche tradizioni funebri, come un segno forte della loro identità.

L’autrice

Majlinda Bregasi, scrittrice, linguista e giornalista, è autrice dei libri “Oltre al dibattitto politico”, “La fuga”, “Le rime timide”; in questi giorni esce a Pristina (Kosovo) anche il suo ultimo romanzo “Mom”.

Fra i suoi film documentari: ‘Il codice della vita – perché salvammo gli ebrei’; ‘Vivi per testimoniare’ dedicato al frate francescano Zef Pllumi, sopravvissuto per 45 anni alle prigioni albanesi del dopoguerra; ‘Tra due mondi’, le rappresaglie dei comunisti nell’ex-Jugoslavia.

Majlinda Bregasi è nata in Albania nel periodo della dittatura di Enver Hoxha, si è trasferita in Kosovo durante la guerra del ‘99, e lì ha lavorato alla televisione pubblica fino alla proclamazione dell’indipendenza del nuovo stato. Dal 2010 vive a Livorno. Attualmente è professore associato all’Università di Pristina, dove dirige il Centro della Lingua e Cultura Italiana.

Ordina il libro

Manoscritto Majlinda Bregasi

Editore: LFA Publisher

Copertina flessibile: 162 pagine

