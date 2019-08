Serata dedicata alla letteratura migrante albanese Venerdì 23 agosto a Bisceglie nell’ambito di “ Libri nel Borgo antico”.

Alle 20,40 presso la libreria “Vecchie segherie” due giovani scrittori italo albanesi Darien Levani e Alketa Vako presenteranno i volumi “Solo andata,grazie” e “Briciole” editi da Besa e dialogheranno con Rosa Leucianimatrice del Circolo dei lettori e del Presidio del Libro di Bisceglie.

I due scrittori sono tra i più apprezzati rappresentanti della letteratura della migrazione albanese che proprio in Italia per evidenti ragioni storiche e culturali ha conosciuto uno straordinario successo. Si tratta di autori spesso giunti in Italia giovanissimi e perfettamente inseriti nella società -Darien Levani è un avvocato penalista e Alketa Vako una traduttrice e mediatrice culturale- che scrivono in Italiano su temi legati alle proprie radici albanesi e ad una identità che appartiene a due realtà culturali

L’iniziativa è una ulteriore tappa del progetto di promozione della letteratura balcanica e in particolare di quella albanese “ Verso la comunità del levante” promosso dalle edizioni Besa di Livio Muci in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Puglia con il sostegno dell’assessorato all ’industria turistica e culturale della Regione Puglia. In particolare.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Fondazione Gramsci di Puglia