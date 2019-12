È un progetto sostenuto dal Comune di Bologna, quello di GLOBOLOGNA, un ciclo di conferenze dedicato ai principali Paesi esteri di provenienza dei ‘nuovi bolognesi’, un viaggio per conoscere le ricchezze culturali apportate dagli stranieri al comune emiliano.

Dopo la prima stagione dedicata a Marocco, Tunisia e Cina, la seconda stagione di Globologna si è riaperta a novembre con la presentazione delle Filippine. Toccherà poi alla Russia il giorno 9 dicembre.

Il 13 dicembre l’appuntamento è con l’Albania.

Alle ore 18.30, l’Associazione GEOPOLIS organizza presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio un incontro per approfondire le relazioni tra Italia e Albania e, in particolare, tra Albania e Bologna.

A rappresentare il Paese delle Aquile interverrà il Ministro della Cultura albanese Elva Margariti.

Al tavolo di discussione ci saranno anche:

Stefano Bianchini, Professore Ordinario di Politica e Storia dell'Europa Orientale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del Campus di Forlì, Alma Mater Studiorum- Giurisprudenza, che parlerà delle relazioni storiche tra Italia e Albania;

Albana Temali, Direttrice di Albacenter.it, che racconterà invece la storia della comunità e della cultura albanese a Bologna;

Luciano Sita, presidente dei fondatori della Fondazione Gramsci ONLUS;

Bledar Prençi, imprenditore e socio della catena di ristorazione 051Zerocinquantuno

Geri Ballo, collaboratrice della testata giornalistica Albania News, il principale portale d'informazione albanese in lingua italiana.

Saluti introduttivi del Dottor Marco Lombardo, Assessore del Comune di Bologna con delega alle Relazioni Europee Internazionali.

L’amministrazione del Dottor Lombardo, ricordiamo, è stata anche firmataria, la prima in Italia con quella del Comune di Lampedusa, del Global Compact for Migration, il patto internazionale per una migrazione regolare, ordinata e sicura.

Modera Federico Petroni, Presidente di Geopolis -Limes Club Bologna e consigliere redazionale di Limes, rivista italiana di geopolitica.

Per ogni ulteriore informazione e per seguire i progetti dell’Associazione culturale, è possibile consultare il sito internet ufficiale https://geo-polis.com/