In occasione delle elezioni di Firenze del 26 Maggio, a sostegno del candidato Sindaco Dario Nardella e del candidato di origine albanese al consiglio comunale Petrit Malaj, si terrà – domenica 19 maggio in Via del Campofiore – nel capoluogo toscano un incontro con il sindaco di Tirana, Erion Veliaj.

Già in precedenza Erion Veliaj ha sostenuto la candidatura di Nardella, non solo per le politiche di Smart City e sostenibilità, per il rapporto di amicizia tra le due città, ma anche in forma di sostegno della comunità albanese, ormai integrata.

Qui potete seguire l’evento su Facebook

I candidati albanesi a Firenze

Oltre a Petrit Malaj, candidato con la lista ‘Nardella Sindaco’, a Firenze ci sono altri candidati di origini albanesi per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio:

Alida Qukaj con la lista ‘Punto a Capo’

Aljon Kociu con la lista ‘Sinistra Civica’

Besnik Mehmeti con la lista ‘Firenze + verde’

Enzo Ilazaj con la lista ‘Partito Comunista’

Demir Mustafa con la lista ‘Firenze città aperta’

Il legame tra Tirana e Firenze

La capitale albanese, Tirana, dal 2001 fa parte della lista delle 21 città straniere, ufficialmente gemellate con la città di Firenze, allora sindaci: Edi Rama (Tirana) e Leonardo Domenici (Firenze).

Ma il legame professionale, nonché di amicizia tra Veliaj e Nardella, gli attuali sindaci delle rispettive città, ha portato a tante collaborazioni e scambi di esperienza, nella crescita e l’innovazione reciproca.

Non possiamo non ricordare il progetto di ‘Smart City’, proposto da Dario Nardella, e adottato con entusiasmo da Veliaj, introducendo a Tirana il servizio di bike sharing ‘Mobike’, basandosi sul modello di Firenze.

L’iniziativa avviata da giugno scorso, ha reso Tirana la prima città dei Balcani ad intraprendere il servizio delle biciclette arancioni.

Nel 2018, il primo cittadino di Firenze durante una sua visita a Tirana, ha firmato un accordo importante col sindaco Veliaj.

Si è trattato di un altro progetto assolutamente innovativo, nonché il masterplan dell’illuminazione pubblica della capitale albanese, realizzato da Silfi (Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni).

Prendendo sempre ispirazione alle buone pratiche di Firenze, con la sostituzione di 30 mila lampioni con led.