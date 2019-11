La ventiduesima edizione della Fiera del Libro di Tirana si svolgerà dal 13 al 17 novembre a Tirana presso il Palazzo dei Congressi.

Una grande manifestazione culturale interregionale, che riunirà circa 200 operatori del settore, tra scrittori, creatori e traduttori, tutti provenienti dalle aree di Albania, Kosovo, Macedonia e Montenegro.

Cento editori per duecento scrittori

In realtà, non si tratta solo di scrittori, ma anche traduttori, dato che la manifestazione, che riunisce il meglio dell’editoria in lingua albanese, prevede anche la presentazione in anteprima di circa 60 nuovi titoli di libri tradotti.

Petrit Ymeri, Presidente dell’Associazione degli Editori e titolare dell’omonima casa editrice, si dice soddisfatto dei risultati raggiunti dalla manifestazione, che, anno dopo anno, pone sostanzialmente l’attenzione sui progressi fatti in un campo, quello dell’editoria, in cui l’intervento statale non ha mai brillato per impegno.

La Fiera è una vetrina aperta sul mondo per il riconoscimento internazionale della cultura e letteratura balcanica nel mondo. Ma è anche occasione per far arrivare, tradotti, in Albania e nei Balcani titoli famosi della letteratura mondiale.

La Fiera prevede una selezione per le migliori pubblicazione del 2019, selezione a cui una apposita giuria sta lavorando da circa 2 mesi.

Il ruolo della traduzione

In un campo, quale quello editoriale, che non può esimersi dal comprendere anche i contributi che vengono dall’estero, la Fiera del Libro 2019 ha posto la massima attenzione alla traduzione dei libri stranieri.

Come anticipa Ymeri, mai come quest’anno, grazie alla traduzione di ben 60 titoli, arriveranno sul mercato albanese capolavori della letteratura balcanica e europea che in precedenza non avevano avuto il giusto riconoscimento editoriale, sia per motivi politici che culturali.

Grande assente, benché di interessati ce ne siano tra i lettori, e anche tanti, il genere ‘thriller’. O meglio, libri su questo filone non ce ne saranno, ma verrà comunque aperto un tavolo di discussione dal tema ‘Letteratura Thriller. E’ per noi una innovazione o una tendenza che viene dalla letteratura europea?’

La Fiera sarà aperta ai visitatori tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Il 16 novembre alle ore 12.00, presso la Sala Ovale del Palazzo dei Congressi, ci sarà la cerimonia di consegna dei premi.