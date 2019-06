Ucai – Fvg (Unione delle comunità e associazioni degli immigrati della Provincia di Udine)- associazione senza fini di lucro è composta da circa 46 Associazioni e Comunità di immigrati, provenienti da altrettante nazioni diverse, da molti anni attive nel contesto regionale e comunale nel campo dell’immigrazione – sta organizzando la 13^ edizione del “Festival delle Culture Migranti”.

Si tratta di una manifestazione culturale ormai consolidata nel contesto udinese, che vede la partecipazione di diverse associazioni e comunità degli immigrati della provincia di Udine. L’obiettivo principale di questa manifestazione è avvicinare “nuovi e vecchi” abitanti della comunità locale attraverso la cultura come attività di confronto, scambio, incontro, espressione e valorizzazione di sé.

Prevede la partecipazione di una decina di gruppi artistici musicali, di canto e di danza, provenienti da tutti i continenti e, come ormai tradizione, si conclude con la sfilata, in costumi tradizionali, dei rappresentanti di circa 28 diversi paesi, dall’Europa all’America Latina passando per l’Africa e l’Oriente.

Il Festival rappresenta da anni l’occasione per dialogare nel territorio sui temi sempre importanti dell’integrazione, del dialogo, della convivenza dei popoli e delle culture senza pregiudizi o pregiudiziali di sorta.

Il Festival quest’anno lo dedichiamo alle donne, ai bambini e agli uomini che hanno realizzato l’UCAI e che ogni giorno si impegnano affinché i loro ideali continuino ad esistere.

A fare un salute in rappresentanza del Comune di Udine ci sarà l’ assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot.

L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 17.30 con i concerti e gli spettacoli dei gruppi provenienti da Albania, Brasile, Egitto, Filippine, Kenya, Russia, Serbia, Thailandia, Ucraina e naturalmente gli immancabili Tamburi Africani.

La giornata si concluderà con la grande sfilata delle comunità migranti presenti in Friuli Venezia Giulia, che indosseranno i loro costumi tradizionali, rappresentando numerosi Paesi provenienti dai cinque continenti, dall’Europa all’America Latina, passando per l’Africa e l’Oriente.

Ricordiamo che questo evento fa parte della rassegna “UdinEstate 2019” ed è patrocinato dal Comune di Udine.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazione scrivere ad: ucaifvg@yahoo.it