Cuore della serata musicale, lo STABAT MATER di Giovanni Battista Pergolesi, i cui dodici brani saranno interpretati musicalmente dalla cantante albanese, accompagnata dal suo quartetto, nella scenografia creata con le installazioni visive dell’artista Guendalina Salini.

Il concerto, replicato su due turni, uno alle 19.00 e l’altro alle 20.30, è un amalgama audio e video dedicato ai braccianti agricoli che hanno perso la vita nei campi. E lo STABAT MATER, in quanto nato come musica sacra per accompagnare le liturgie della Settimana Santa, ben si presta a trasmettere quel senso di dolore della Mater terra che piange i suoi figli, al pari della Vergine che stava (la traduzione di ‘Stabat Mater’) addolorata ai piedi della croce piangendo il figlio morto.

Chi è Elsa Lila

Nata a Tirana nel 1981, le radici musicali della sua famiglia la portano giovanissima ad entrare nel mondo delle sette note.

Nel 1996, quando ha solo 15 anni, vince il Festival Nazionale della Canzone Albanese, che le assicura la notorietà per svolgere decine di concerti e partecipare a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Nel 1997 arriva in Italia. Una sconosciuta da noi, anche se nei Balcani è famosissima.

L’occasione per farsi conoscere al pubblico italiano arriva nel 2003, quando si presenta al festival di Sanremo portando la bellissima canzone Valeria, dedicata al tema dell’amicizia.

Nello stesso anno pubblica per il mercato italiano l’album Elsa.

Notissima sia al pubblico italiano che albanese la lunga collaborazione musicale che ha instaurato con il cantautore italiano Enrico Ruggeri, con il quale, nel dicembre 2008, duettò, sia in albanese che in italiano, nella canzone Fluturimi i fundit (Volata finale) al 47° Festival della Canzone a Tirana, di cui era anche presentatrice.

La canzone, oltre che essere inserita nella colonna sonora del film East West East-Volata finale del regista albanese Gjergj Xhuvani, è stata pubblicata anche nell’album All-in- L’ ultima follia di Enrico Ruggeri

Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di giudice nella quarta edizione di ‘The Voice of Albania’