Domani, 25 aprile in Albania si tengono le elezioni parlamentari che, come da tradizione a partire dalla fine del regime comunista, vedono fronteggiarsi in primo luogo il Partito Socialista e il Partito Democratico.

Il primo è sorto dalle ceneri del Partito del Lavoro di Enver Hoxha ed è stato al governo dal 1997 al 2005 e poi dal 2013 ad oggi. Il secondo nacque come prima opposizione al regime, collocandosi nel centrodestra: ha governato dal 1992 al 1997 e di nuovo dal 2005 al 2013. Il sistema politico albanese è dunque fortemente bipolare, nonché da anni caratterizzato da scontri tra le due fazioni politiche, manifestazioni di piazza, denunce di brogli e boicottaggi. I toni sono di regola accesi.

Commenteremo i primi risultati e la campagna elettorale a caldo, alla chiusura dei seggi

Assieme alla redazione di East Journal, rappresentata da Marco Siragusa, interverranno Arbër Agalliu, giornalista di AlbaniaNews, e Nicola Pedrazzi, redattore della rivista il Mulino ed ex corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso da Tirana. Modera la direttrice editoriale di East Journal, Martina Napolitano.

Tra i temi cruciali che affronteremo nel corso della serata: l’economia, gli scandali legati alla giustizia, il percorso verso la membership europea, la gestione della pandemia.

La registrazione dell’incontro sarà poi disponibile sul canale YouTube di EastJournal e sul profilo Instagram.