Il museo nazionale di fotografia ‘Marubi’ di Scutari ha inaugurato una mostra curata dallo storico d’arte olandese, Kim Knoppers, che espone una selezione di immagini – scelte accuratamente tra più di 150.000 fotografie – dall’archivio ‘Marubi’ del periodo tra il 1856 e il 1959.

La mostra ‘Dinastia Marubi: cento anni dello studio fotografico albanese’ è organizzata in collaborazione con il museo di fotografia ‘FOAM’ di Amsterdam – del quale Knoppers è curatore – ed è stata già precedentemente esposta nel 2016. Alcune di queste fotografie sono state esposte in Albania per la prima volta.

La mostra

La mostra permetterà di osservare testimonianze storiche di eventi del passato del paese come anche lo sviluppo dell’arte della fotografia in Albania. Le immagini immortalano esponenti di borghesia e del ceto più povero del paese, così come imperatori ottomani e re albanesi, oltre che famosi attori, pittori e artisti dell’epoca.

“Questa mostra arriva dopo una notevole ricerca nell’archivio Marubi effettuata dal curatore Kim Knoppers. Come possiamo vedere in queste immagini, troviamo una cronologia del viaggio dello studio fotografico attraverso Pietro, Kel e Gege Marubi.” – afferma Lucjan Bedeni, direttore del museo ‘Marubi.

Bedeni, tra le numerose immagini, si concentra soprattutto su un’immagine del 1922, scattata nello studio dei Marubi. Per il direttore, la foto – scattata da Kel Marubi – è una delle più famose della fotografia albanese e ritrae ‘la consegna delle armi’.

Una situazione reale dell’epoca, ovvero che coloro che non avevano il permesso di avere armi avrebbero dovuto consegnarle alle autorità del paese.

“Un altro aspetto importante di questa immagine è che è stata inclusa nell’enciclopedia della fotografia inglese ‘Photo Book’, una collezione di oltre 500 immagini del XX secolo.” – conclude Bedeni.

Le mostre nel museo ‘Marubi’

Il museo ‘Marubi’ ospiterà altre due mostre nel 2019. L’evento dell’anno – come affermato dal direttore Bedeni – sarà una mostra con foto di fotografi provenienti dall’Albania meridionale. Le opere di questi fotografi, infatti, non sono mai state esposte prima d’ora in un’unica mostra congiunta.

L’altra mostra, invece, sarà un programma di riferimento per artisti emergenti, in collaborazione con l’Art House School, organizzatrice del programma.

Il Museo Nazionale della Fotografia “Marubi” è stato aperto nel 2016 e da allora ha organizzato una serie di mostre fotografiche per il pubblico, che hanno suscitato un ampio apprezzamento.

Indirizzo

Rruga: “Kolë Idromeno”, Shkodër, Albania

Fotografie: Museo Nazionale di Fotografia Marubi, Shkodër