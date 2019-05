Un incontro sconfinato in occasione dell’uscita del 500° numero della Rivista «il Mulino». Con il Patrocinio del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna e la collaborazione dell’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti, la Rivista «il Mulino» invita gli studenti e la cittadinanza della sua città a connettersi con l’Italia in Europa raccontata nel suo «Viaggio tra gli italiani all’estero».

Quando? Mercoledì 15 maggio, a partire dalle 18

Mercoledì 15 maggio, a partire dalle 18 Dove? In centro a Bologna, presso la Sala Tassinari di Palazzo D’Accursio

La Rivista di cultura e politica «il Mulino» nasce a Bologna nel 1951 con un obiettivo semplice: capire il presente, e non soltanto quello italiano.

Sessantotto anni dopo, il numero 500 conduce il lettore alla scoperta di una migrazione di cui non si parla abbastanza: la nostra. Incrociando l’analisi di studiosi esperti e le voci di testimoni diretti, il monografico Viaggio tra gli italiani all’estero prova a ricomporre il mosaico dell’«Italia altrove»: ripassando la storia, la geografia e i numeri della diaspora italiana, e cercando al contempo di incontrare i volti, le scelte, i rimpianti, i sogni, i dilemmi, le nostalgie e le motivazioni di milioni di connazionali che in Italia non ci vivono più.

Per quali motivi? “Vale la pena chiederselo e vale la pena chiederglielo: lo abbiamo fatto nel volume e lo rifaremo dal vivo, rifuggendo dai giudizi e dalle banalità che troppo spesso si sprecano sull’Italia, l’Europa e l’Unione europea, di cui siamo tutti cittadini anche quando ci sentiamo ancora stranieri.”

Dopo i saluti dell’Assessore alle Relazioni europee Marco Lombardo e dell’Assessore alla Cultura Matteo Lepore, Maria Eleonora Landini introdurrà i contenuti del volume. Il microfono passerà quindi alle voci dall’Italia in Europa, con collegamenti da Londra, Parigi, Valladolid e Tirana. Modererà Giovanni Stinco, giornalista di Radio Città del Capo, mediapartner della serata.

Il pubblico potrà intervenire anche su FB e twitter: @rivistailmulino #italianialtrove

Non è solo la tanto citata «fuga dei cervelli» che viene analizzata in questo volume. Ma più in generale il fenomeno di una nuova emigrazione (spesso non caratterizzata da lavori altamente qualificati). In particolare, in queste pagine si parla di coloro che, in ragione della loro età, dovrebbero costituire l’architrave del Paese in cui sono nati.

Quanti sono? Da dove vengono e dove vanno? Che cosa li ha spinti a lasciare l’Italia? Come vedono la loro esperienza di vita?

Suddivisi per area geografica – dai principali Paesi che oggi accolgono l’emigrazione italiana in Europa alle aree meno scontate dell’Est europeo, al continente americano, all’Oceania, all’Afica, al Giappone – quaranta italiani che hanno scelto di vivere all’estero si raccontano in altrettante storie autobiografiche.

Qualcuno torna. Ma per quasi tutti la vita prende una strada che li allontana progressivamente. È anche il segno di un declino che, per essere arrestato, richiede all’Italia una visione che possa ridare la fiducia nel futuro che in tanti hanno scelto di cercare altrove.