‘Humanum Est’ é la nuova mostra fotografica di autori albanesi che l‘Associazione Alb Art inaugura – il prossimo 9 maggio – insieme al centro culturale ’San Secondo’ e la biblioteca ’Giorgio Faletti’, proprio presso il centro culturale ’San Secondo’ di Asti.

Gli ospiti saranno Rozafa Shpuza, fotografa che vive a Tirana, ed Edmond Kaceli, fotografo di origine albanese ma ormai italiano d’adozione dato che da ormai 20 anni vive nelle Langhe.

Non è un caso che entrambi gli artisti siano anche poeti, caratterizzati da personalità forti e intense, cosi’ come da ispirazione artistica autentica. Le loro opere, seppur molto diverse fra loro, sono accomunate da questo sguardo profondo verso il reale.

Rozafa Shpuza

La fotografia di Rozafa Shpuza cattura, in bianco e nero, i colori delle emozioni, il ricordo, la nostalgia e sensazioni profondamente umane, con ritratti di persone in momenti diversi della vita. Per la Shpuza, la fotografia offre una possibilità di entrare nel profondo dei dettagli e degli oggetti, di penetrare nell‘anima degli individui e selezionarne elementi particolari: il carattere, il taglio, l‘ombra, la rifrazione. E in questo modo di vedere la vita. La fotografia percepisce il reale e immagina oltre la normalità.

Lo sguardo umano di tutte le età in un contrasto forte, in bianco e nero, trasmettendo colori di emozioni del ricordo, della nostalgia o di una commemorazione.

Edmond Kaceli

Le fotografie di Edmond Kaceli, invece, catturano il mondo in macro: un’esplosione di colori della natura senza confini, che si raccoglie nell’obiettivo della sua macchina fotografica. Per Edmond Kaceli la fotografia é scrivere una poesia con la luce. Un amore eterno, una passione inspiegabile. Quando scrive lo scatto, si sente veramente libero.

I due artisti esporranno le loro emozioni al pubblico astigiano. Modera la serata Sabina Darova. Per conoscere di persona i loro lavori, la loro identità artistisca, l’appuntamento è fissato per il 9 maggio 2019, alle ore 18.00 presso il Centro Culturale San Secondo di Asti in Via Carducci 22. La mostra sarà aperta al pubblico fino all‘11 maggio, dalle 10 alle 18.