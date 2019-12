Questo evento è stato organizzato dall’Associazione Ponte Internazionale – API, in collaborazione con le altre associazioni come evento collaterale alla partecipazione con uno stand alla Fiera di Roma delle artigiane albanesi del progetto dell’associazione Nucleus Albania, un’occasione per dare loro il benvenuto ma anche per condividere i risultati e gli obiettivi dei progetti sull’artigianato albanese e le prospettive future.

All’incontro interverranno e saranno presenti esponenti della #diaspora #albanese che presenteranno i progetti in cui l’#artigianato albanese, con le donne protagoniste e grazie alle loro reti ormai consolidate, diventa un ponte internazionale per lo #sviluppo economico dell’Albania.

Modera gli interventi Ireneo Spencer delle associazioni API – Ponte Internazionale e QuestaèRoma, vicepresidente del CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane.

Del progetto di Nucleus Albania ce ne parlerà Valbona Paluka, mentre il progetto ArtisanOnline ci verrà esposto dalla sua coordinatrice Fioralba Duma.

Rando Devole, sociologo e co-curatore del libro corale e collettivo “Donne D’Albania” di Confronti, edizione Com Nuovi Tempi avrà molto da dire della sua esperienza nel fare reti e raccogliere testimonianze da parte delle donne sia in Albania che in Italia.

Fabiola Ismaili, amministratore unico della società Balcando parlerà dell’imprenditoria femminile e delle opportunità di investire in Albania.

E Stela Kapllani dell’Associazione Avvocati Albanesi in Italia parlerà della necessità del protagonismo e della professionalità femminile nel contribuire allo sviluppo in entrambi i nostri paesi.

Interverrà anche Ledi Shabani, artista albanese e pugliese che parlerà della creatività che crea ponti.

Sarà presente un rappresentante di OIM Italia.

I progetti come ArtisanOnline e Nucleus Albania sono la dimostrazione della grande volontà di partire dalla tradizione e arrivare all’impresa. Un’impresa parte da un’idea, l’idea arriva da lontano, dalle nostre origini, dalle nostre radici, dalle prime sensazioni che abbiamo avuto da bambini. Il valore aggiunto dei due i progetti e il filo conduttore, le donne con la loro forza e la loro dedizione.

Ma l’artigianato e la piccola impresa non deve rimanere bloccata entro le mura domestiche, né entro i confini del piccolo mondo, ma deve espandersi per poter dare inizio a un’economia in scala che sostiene, non una, ma tante famiglie, una comunità intera. La tradizione e la creazione di queste donne si intreccia con la produzione dei prodotti alimentari, con il turismo, poiché serve da catalizzatore, nonché da vetrina dello stesso.

Per questo motivo può generare un valore aggiunto che non è quello della singola impresa, ma dell’intera filiera. Ma Nucleus sa bene le difficoltà per farlo perché ha dovuto insegnare ai propri associati ad organizzarsi, ad investire, a cercare nuovi mercati. Questa associazione ha il merito di creare queste bellissime vetrine da 3 anni per rafforzare queste piccole imprese per per trovare nuovi modi di commercializzare i propri prodotti.

ArtisanOnline

Il progetto ArtisanOnline è nato nell’ambito del Programma A.MI.CO, in quanto progetto vincitore del premio A.Mi.Co. Award indetto dall’ OIM – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo per l’ #empowerment delle associazioni #migranti per il #cosviluppo. Nella prima edizione si è svolto in Albania grazie alla partnership tra le associazioni QuestaèRoma e ICSE&Co. mentre la seconda edizione del progetto, chiusa in questi mesi, è stata condotta dall’associazione fiorentine ICSE & co. e da IParticipate, e l’associazione locale scutarina DeP Dora e Pajtimit ed è stata finanziata nell’ambito del programma della Regione Toscana per il co-sviluppo.

Nucleus Albania

Nucleus Albania nasce in seguito ad un progetto pilota di un anno svolto nel quadro della strategia nazionale degli investimenti 2014-2020 e viene fondata nel 2014 da 5 associazioni albanesi di categoria che rappresentano imprese turistiche, alberghiere, la produzione dell’olio d’oliva e dell’orticoltura e ha come obiettivo il supporto della piccola e media imprese rafforzando e migliorando i servizi alle imprese attraverso il network nazionale e attraverso la condivisione dell’informazione. Nel progetto ci sono 83 nuclei di imprese, piccole e medie e nel suo consiglio direttivo fanno parte Business Albania, GIZ Albania.