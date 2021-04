L’associazione “Le Aquile di seta”, nata da pochi mesi, si ripropone con un nuovo progetto. Una iniziativa che conferma uno degli obbiettivi di questa nuova realtà di Donne e per le Donne promuovendo i libri e la lettura.

In questo ambito si è pensato di iniziare a presentare gli autori albanesi che vivono in Italia e scrivono in italiano, ma anche autori e autrici italiani che hanno scritto e scrivono del bel Paese delle Aquile!

Una nuova idea che le Aquile di Seta cercano di darle forma, con l’unico scopo di promuovere la cultura e servire come uno spazio di conoscenza per tutti gli appassionati della letteratura.

La prima delle serie inizierà con la presentazione della scrittrice- poetessa Denata Ndreca, ma non si escludono eventi dove come protagonista sarà un unico libro.

Il sipario si alzerà il 10 aprile alle ore 18.00, rigorosamente nel rispetto delle normative anti-covid, quindi online trasmettendo la diretta sulla pagina Facebook delle Aquile di Seta e di Albania News.

L’onore di dare il via a questi incontri mensili la si darà alla poetessa italo-albanese Denata Ndreca. Una Donna, che tramite le sue poesie racconta anche realtà della vita in Albania e dell’amore per la sua terra intrecciandola armoniosamente con la sua vita in Italia.

Denata Ndreca è di Scutari (Albania) ma da anni vive a Firenze, due città romantiche nonostante lontane e diverse tra loro, ma che spesso si trovano abbracciate tra le anime poetiche dei libri di Denata.

Nell’occasione farà da moderatrice l’avvocatessa Kristina Blushi- socia delle “Aquile di Seta” e con una passione per la poesia che ha sempre curato al di là della sua professione.

La moderatrice sarà accompagnata nel suo percorso da due ospiti speciali; Claudia Izzo- direttrice di SalernoNews24 e Massimo Diodati- presidente dell’associazione “Noi che l’arte”. Sarà presente anche la presidente delle “Aquile di Seta”, Aurela Hasku. Alcune delle socie reciteranno le poesie di Denata, mentre la violinista Anila Bodini rallegrerà, chi seguirà l’evento, con brani musicali.

Vista la perdurante pandemia e la mancata riapertura dei luoghi di cultura abbiamo deciso di contribuire, seppur in piccolo, con questa nuova serie di incontri, i quali possono essere seguiti sulla pagina Facebook dell’Associazione