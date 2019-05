L’archivio Baldacci (1867-1950), conservato presso l’Archiginnasio di Bologna, sarà il focus dell’appuntamento, organizzato dai volontari FAI ponte tra culture di Bologna per raccontare la storia dei rapporti tra Italia e Albania.

Introduzione di Francesca Castria, Capo Delegazione FAI Bologna.

Intervengono

Maria Grazia Bollini ,“Presentazione dell’archivioBaldacci”

,“Presentazione dell’archivioBaldacci” Albana Temali , “Le foto di Marubi nell’archivio Baldacci”

, “Le foto di Marubi nell’archivio Baldacci” Giuseppe Lepore , “Luigi Maria Ugolini e la Missione Archeologica Italiana a Phoinike”

, “Luigi Maria Ugolini e la Missione Archeologica Italiana a Phoinike” Enkelejda Shkreli, ”L’antica Albania di Luigi Ugolini. La scoperta di Butrinto”.

Orario

Appuntamento venerdì 17 maggio, ore 17:00 presso la Biblioteca dell’Archiginnasio, sala Stabat Mater, piazza Galvani 1, Bologna.

Contatti

Contributo libero, posti limitati.

Per informazioni:

Antonio Baldacci

Antonio Baldacci (Bologna, 1867-1950) è stato un botanico e geografo italiano, cultore di studi etnografici, politici e socio-economici. Nel 1913 pubblica “Scutari d’Albania” nella rivista “Italia”.

Dal 1925 Baldacci si occupò soprattutto dell’Albania, non solo con la produzione autonoma di studi e pubblicazioni ma, a partire dal 1928, anche attraverso collaborazioni di ambito scientifico e politico con alcuni istituti locali. Dal 1931 al 1939 fu console generale onorario d’Albania in Bologna; dal 1942 fece parte del Consiglio direttivo del Centro studi Albania presso l’Accademia d’Italia; in seguito divenne membro dell’Istituto di studi albanesi di Tirana e consulente culturale della Luogotenenza generale in Albania, fino al 1943.

Rimangono di lui circa 250 pubblicazioni, tra articoli apparsi in riviste e opere in volumi (tra cui si ricordano le opere principali: Itinerari albanesi, Roma, Società Geografica Italiana, 1917; L’Albania, Roma, Istituto per l’Europa Orientale, 1929; Scritti Adriatici I, Bologna, Compositori, 1943), le bozze dell’opera inedita «Leonardo da Vinci e il mondo delle piante», il ricchissimo archivio e la biblioteca personale, conservati presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, una delle più vaste acquisizioni della biblioteca del recente passato.

