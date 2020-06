Il prossimo 23 giugno Ylfete Fanaj verrà nominata presidente del Consiglio del Cantone di Lucerna per il periodo designato 2020/2021.

La 38enne originaria di Prizren, Kosovo, è parte integrante del Gran Consiglio del Cantone di Lucerna già dal 2011; tuttavia, la sua carriera politica è iniziata qualche anno prima, nel 2007, quando venne eletta per la prima volta nel consiglio comunale di Lucerna nella lista del partito Socialdemocratico (SP). Lo scorso ottobre, invece, è stata eletta vice-presidente del Consiglio del Cantone di Lucerna.

“E’ un onore per me assumere questo ruolo. Sono felice di rappresentare la parte cittadina e cosmopolita del nostro Cantone.” – si legge sul suo sito web.

Ylfete Fanaj

Ylfete Fanaj è nata nel 1982 a Prizren, in Kosovo. In quegli anni suo padre si recava come lavoratore stagionale in Svizzera, dove ben presto l’intera famiglia si trasferirà a causa soprattutto della crisi politica e sociale che si stava abbattendo in Kosovo agli inizi degli anni ’90.

Ha frequentato l’università di scienze applicate di Lucerna, dove si è laureata in scienze sociali. Come assistente sociale si è occupata di tematiche riguardanti soprattutto i giovani, dall’integrazione alle dipendenze. Proprio da questa formazione derivano i punti focali del suo programma politico: ovvero l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e la protezione dei diritti fondamentali.

Sarà la prima politica di origine albanese a ricoprire un ruolo così importante in Svizzera. Il suo mandato a presidente del Consiglio del Cantone di Lucerna coincide con il cinquantesimo anniversario dell’introduzione del diritto al voto alle donne nel Cantone di Lucerna:

“Essere la donna con il più alto incarico nel Cantone di Lucerna, 50 anni dopo l’introduzione del voto alle donne, rappresenta una grande responsabilità e qualcosa di speciale per me. Ecco perché ho avviato l’associazione ‘1970-2020: 50 anni del diritto di volto per le donne nel Cantone di Lucerna” che si occuperà di organizzare tanti eventi per l’anniversario.” – si legge nel suo sito web.