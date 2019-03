Qëndresa Sadriu è la prima deputata albanese eletta nel parlamento svizzero. Dopo la sua nomina come parlamentare nel Canton Zurigo – in un’intervista per albinfo.ch – la deputata ha affermato di essere orgogliosa di essere la prima albanese eletta nel parlamento svizzero.

Inoltre, ha dichiarato di essere sorpresa dei risultati poiché era in competizione con politici svizzeri molto noti nel Canton Zurigo.

“Questa data (ovvera quella del 24 Marzo, ndr) non me la dimenticherò mai, sia per i risultati delle elezioni e sia perché ricorre l’anniversario dei bombardamenti della NATO contro le unità militari serbe in Kosovo.” – ha affermato Sadriu.

Nell’intervista rilasciata a albinfo.ch, Qëndresa Sadriu ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura nelle elezioni parlamentari.

Chi è Qëndresa Sadriu

La 25enne Qëndresa Sadriu, originaria di Gjilan in Kosovo, ha una una storia particolare poiché da bambina le fu diagnosticato il cancro. Grazie alla sua forza di volontà, quella battaglia fu vinta lasciando comunque in lei un segno indelebile.

Oggi, infatti, è una delle principali testimonial di ‘Kinderkrebsförschung Schweiz’, l’organizzazione svizzera che si occupa della ricerca sul cancro infantile e di essere al fianco dei bambini colpiti.

La sua vita fortunatamente è andata avanti e dopo aver terminato i suoi studi superiori si è iscritta presso la facoltà di scienze sociali all’Alta Scuola Pedagogica di Zurigo. Lo scorso settembre, invece, ha iniziato il suo tirocinio presso l’associazione umanitaria ‘Sozialwerke Pfarrer Sieber’.

Ha iniziato la sua carriera politica da giovanissima, a 19 anni, nel suo comune di Glattbrugg-Opfikon nel Canton Zurigo, dove attualmente è presidente del consiglio comunale.

Nel 2015 si è candidata – con il suo partito socialdemocratico – per il parlamento nazionale svizzero: nonostante non fosse stata eletta, aveva guadagnato più voti di tutti gli altri candidati parlamentari albanesi.

Traguardo che è stato raggiunto quattro anni dopo e che lo ha resa la prima deputata albanese ad essere eletta nel parlamento svizzero.