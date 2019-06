L’8 giugno scorso, a New York, si è tenuta la parata internazionale degli immigrati che ha riunito alcune comunità del mondo come segno di riconoscimento fortemente identitario voluto da migliaia di persone di nazionalità diverse che vivono in questa città.

Tra loro ha spiccato anche la parata della grande comunità albanese, svoltasi nella famosa via “America” 6th street a Manhattan, NYC. I partecipanti presenti erano circa 10.000 vestiti in rosso e nero ( i colori della bandiera albanese) e che sfilavano con dei grandi cartelloni in mano per ricordare il grande messaggio dell’unificazione della Nazione di tutti gli albanesi.

Quest’anno il messaggio aveva uno scopo ben preciso, ovvero commemorare e far conoscere agli americani il 75esimo anniversario del genocidio della popolazione della Çamëria da parte dei greci.

I canti, i costumi e i balli hanno intrattenuto per tutta la giornata per le strade, riportando alla luce la tradizione della cultura albanese e quella della Çamëria, tramandata da una generazione all’altra da secoli.

Tra le personalità politiche era presente il deputato del Comune di New York, Mark Gjonaj. Mentre come ospite d’onore dall’Albania per questa grande parata c’era il giornalista Marin Mema, giornalista della televisione Top Channel di Tirana, e autore di alcuni cicli documentari che hanno contribuito a sensibilizzare la coscienza nel mondo albanese.

Insieme a lui era presente la designer Edlira Sula – la quale ha portato un grande numero di abiti tradizionali della Çamëria per farli sfilare tra le strade di Manhattan – e altre figure politiche della stessa Çamëria.

Gli organizzatori di questo importantissimo evento sono stati Mark Kepi e Nik Beqi, presidente e vice presidente dell’organizzazione “ Le radici”, appoggiati da un grande numero di associazioni e attivisti che sono attivi a New York.

Per Albania News, Arian Taga, regista di cinematografica e televisiva, responsabile dello studio “Gublin Production” a Kruja, che si trova in questi giorni a New York per una collaborazione con lo studio televisivo “ Adriatic Studio”, ha preparato una video clip per immortalare nella memoria quei momenti di gioia e di orgoglio di essere cittadini albanesi nel mondo.