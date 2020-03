Ci sono persone eccezionali e che ispirano fiducia in ogni ambito nei Balcani occidentali – giovani attivisti che vogliono un’aria più pulita e una regione più verde; donne con l’impegno di raggiungere il futuro europeo comune e che lottano per un ruolo maggiore nella risoluzione dei conflitti.

Tutte queste persone con grandi idee, competenze, talento e determinazione giocheranno un ruolo significativo nel promuovere il processo di adesione all’UE nella regione.

“Gli europei che fanno la differenza” è una campagna del Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS) dedicata al popolo dei Balcani occidentali. Oggi vi presentiamo la storia delle due gemelle scienziate di fama internazionale dall’Albania, Detina e Argita Zalli, e della giovane alpinista del Kosovo, Mrika Nikçi.

Le gemelle scienziate, Detina e Argita Zalli

La scienza è stata la nostra salvezza, ha aperto il nostro orizzonte per fare qualcosa di più grande

Le gemelle Detina e Argita Zalli emigrarono dall’Albania nel Regno Unito all’età di tredici anni.

Oggi sono scienziate di fama internazionale che tengono lezioni ad Harvard, Oxford e all’Imperial College.

Attraverso il loro progetto “We Speak Science”, mettono in contatto studenti e scienziati di tutto il mondo.

L’alpinista albanese del Kosovo, Mrika Nikçi

“Se vuoi davvero qualcosa … puoi spostare le montagne!”

Con una passione per le montagne che risale alla sua infanzia, l’alpinista del Kosovo, Mrika Nikçi è diventata famosa perché è la prima albanese e la ragazza più giovane del mondo che ha scalato tutte e sette le vette (Seven Summits) – le montagne più alte per ciascuno dei sette continenti della Terra, a soli 17 anni.

Si è arrampicata con persone provenienti da tutto il mondo, eventi che l’hanno portata a capire che sulle montagne sono tutti uguali.

Gli europei che fanno la differenza

Scalano le montagne più alte, eccellono nella scienza, combattono per i diritti umani e spostano i confini in ogni campo aprendo le porte agli altri.

Fanno cose diverse. Ciò che li unisce è il loro talento, capacità di recupero, coraggio, impegno e impulso nella lotta per difendere i diritti umani, proteggere l’ambiente, responsabilizzare e aiutare gli altri.

E li puoi incontrare nel cuore dell’Europa, nei Balcani occidentali. Fanno ciò che amano e a cui tengono. Guardano come ispirare le nuove generazioni a lavorano per un’Europa più forte, più unita, più equa e prospera.

Sono le donne leader nei Balcani occidentali. Sono gli europei che fanno la differenza!

"Gli europei che fanno la differenza" è una campagna del Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) dedicata al popolo dei Balcani occidentali

