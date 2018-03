Majlinda Kelmendi, la ragazza d'oro

Quando Majlinda combatte, un’intera nazione si ferma. Inizia così l’articolo (con video annesso) della CNN dedicato a Majlinda Kelmendi, la più grande icona sportiva del Kosovo.

Il suo volto compare in tutti i cartelloni pubblicitari della sua città natale, Peja, dove tutti parlano del primo campione olimpico della storia kosovara.

La sua eredità è altrettanto inconfondibile, con una nuova generazione di star del Kosovo che emergono nella sua scia, dalla campionessa del mondo junior Distria Krasniqi alla medaglia d’oro del Grand Slam di Parigi Akil Gjakova .

“Attraverso il judo sono diventata qualcuno. Non l’ho mai fatto per i soldi, non l’ho fatto perché volevo diventare famosa; faccio judo perché lo sento, mi fa sentire bene, mi fa sentire speciale.

Vincere la medaglia d’oro significa molto per me, la gente in Kosovo, soprattutto i bambini, mi considerano un’eroina.

Ho solo dimostrato loro che anche dopo la guerra, se vogliono qualcosa possono averlo.

Se vogliono essere campioni olimpici possono esserlo, anche se veniamo da un paese piccolo e povero.” – dichiarò ai giochi di Rio del 2016 Majlinda Kelmendi alla CNN.

“Lei è Majlinda Kelmendi, eroina dello sport kosovaro e una delle migliori judoka al mondo nella categoria Under 52 kg. Kelmendi iniziò a praticare judo all’età di otto anni nella sua città natale, Peja.

All’età di 18 anni, nel 2009, vinse la medaglia d’oro ai campionati mondiali giovanili di Parigi. Ma è stato il suo primo grande trionfo tra i senior a portarla in gloria: ai mondiali del 2013 a Rio, Kelmendi vinse la medaglia d’oro e divenne la prima campionessa del mondo di sempre del Kosovo. Si ripeté ai campionati del mondo di Chelyabinsk, in Russia.

Nelle Olimpiadi del 2016, quando portò a casa la medaglia d’oro, Kelmendi divenne il primo atleta kosovaro di sempre a vincere una medaglia olimpica. Ma questo è solo l’inizio del suo curriculum.

Majlinda Kelmendi ha anche vinto 13 gran premi e titoli grandi slam insieme al World Masters del 2013. La kosovara, inoltre, è tre volte campione d’Europa (2014, 2016, 2017). Majlinda Kelmendi, l’eroina kosovara e leggenda judoka.”

Il palmarès tra i senior di Majlinda Kelmendi