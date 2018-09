Romania: Inis Neziri vince il festival internazionale musicale “Cervo d’Oro”

Sono molti gli albanesi che ci hanno inorgoglito trionfando e conquistando trofei e premi vari in giro per il mondo: a questa lista, si è aggiunta recentemente anche Inis Neziri.

La cantante albanese ha conquistato, durante la serata di Domenica 2 Settembre, l’importante premio del festival internazionale della canzone ‘Cervo d’Oro’ tenutosi a Brasov in Romania, con la canzone in romeno “Do la vita per amore”. Il trofeo le è stato consegnato da Luminica Dobrescu, la prima vincitrice in assoluto del festival.

Inis ha iniziato a cantare quando aveva soltanto 12 anni. Ha preso parte alla competizione ‘Il piccolo Genio 5’, vincendo anche in quell’occasione il primo premio. Solo cinque anni più tardi è riuscita a portarsi a casa l’importante riconoscimento del ‘Cervo d’Oro’. In futuro, la cantante albanese ha affermato di voler provare a conquistare il primo posto in un altro festival internazionale che si tiene in in Romania, ovvero il ‘Golden Stag’.

La giovane albanese è stata elogiata anche da numerosi media romeni, non solo per la sua vocalità ma anche per il modo d’interpretazione della canzone sulla scena.

“Fino ad oggi, è il passo più importante della mia carriera” – ha dichiarato Inis Neziri dopo aver ricevuto il premio e l’assegno da 25.000 euro.

In passato, anche Ardit Gjebrea – un noto nome della musica albanese – aveva partecipato al festival della musica ‘Cervo d’Oro’.

Inis Neziri: la giovane carriera

Inis Neziri ha 17 anni ed è nata il 12 Gennaio 2001 a Tirana. Come detto, inizia ‘ufficialmente’ la sua carriera di cantante a 12 anni. Dopo aver partecipato e vinto al programma ‘Il piccolo Genio 5’ ha continuato ad essere attiva in spettacoli televisivi, o con interviste o come ospite speciale.

Nel 2013 è stata protagonista di un festival, intitolato ‘We will rock you’, dove Inis eseguiva quasi tutte le canzoni della famosa Queen Band. A partire dallo stesso anno, ha iniziato a partecipare ogni anno ai programmi della RTSH e di Gala Night.

Nel 2015, invece, ha partecipato al 54esimo Festival della Canzone albanese, dove si è ripetuta due anni dopo, nel 2017, con il suo singolo ‘Pedestal’ che le ha permesso di salire sul gradino più basso del podio. E’ stata anche invitata a festival internazionali nei Balcani e in Europa.