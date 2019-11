Da decenni osserviamo Washington per aiutare la nostra patria: sì, nella nostra vita quotidiana, la risoluzione dei problemi è in uffici, tribunali e amministrazioni di quartiere, villaggi, città e contee in cui viviamo.

Più la situazione in casa è regolata, più gli albanesi in America rivolgeranno la loro attenzione alla partecipazione alla politica locale … è la storia di ogni comunità.

Le elezioni del 4 novembre 2019 hanno messo in luce il crescente impegno degli albanesi d’America nella politica e nel servizio pubblico.

Almeno sette candidati in corsa per vari livelli amministrativi e locali hanno radici albanesi. Il 5 novembre, la comunità ha celebrato le vittorie dei candidati Vedat Gashi, Buta Biberaj, Donna Colorios, Rob Gjonaj-Donovic, Jetlir Kulla ed Etel Haxhiaj. Ma questo elenco potrebbe essere molto più lungo.

Le elezioni locali, diversamente da quelle per il Presidente o per il Congresso, attirano sicuramente molta meno attenzione. Ma il coinvolgimento di una comunità in politica non è misurato solo dai membri del Congresso, a livello federale e statale. Si manifesta innanzitutto nella partecipazione a consigli e uffici locali, che hanno un impatto molto maggiore sulla nostra vita quotidiana.

Non è la prima volta che gli albanesi d’America vengono in posizioni del governo locale. Succede da decenni ormai. Ma questa è la prima volta che c’è un’ondata di interesse e impegno che spero spronerà un’intera nuova generazione a dar voce alla nostra vita di quartiere.

La comunità albanese in America è cresciuta immensamente negli ultimi decenni. Gli esiliati del 1960-1970 trasformarono il successo economico in forza politica. Gli immigrati che sono arrivati dopo la caduta del comunismo e le guerre nell’ex Jugoslavia hanno rafforzato la comunità in un nuovo spirito e in numero. Molti discendenti delle precedenti generazioni di immigrati hanno iniziato a riscoprire le loro radici.

La consapevolezza dei gruppi di comunità sparsi negli Stati Uniti è iniziata soprattutto con il lancio del giornale Illyria, che ha unito la comunità con abbonamenti dalla Florida all’Alaska. Gli albanesi d’America iniziarono a scoprirsi e a creare legami e associazioni che riunivano risorse e numeri molto più grandi.

Più tardi, con l’apertura dei Balcani, con la facilitazione dei viaggi, l’accesso a Internet, i telefoni cellulari, la televisione satellitare, la caduta delle barriere politiche e amministrative, il calo dei prezzi dei viaggi e delle comunicazioni, non solo la comunità è tornata ad accorparsi, ma l’intero mondo albanese è ora interconnesso come mai prima d’ora.

Poiché i principali eventi, nei primi decenni del nuovo risveglio alba-americano, furono le tragedie dei Balcani e le aspirazioni degli albanesi all’autodeterminazione e ai diritti umani, in relazione alla politica la comunità si concentrò principalmente sul Congresso degli Stati Uniti e su Washington.

Abbiamo avuto la fortuna di avere l’appoggio di grandi amici come il Senatore Bob Dole e D’Amato, figure di livello nazionale. Quasi 40 membri del Congresso facevano parte del Caucus creato da Eliot Engel e Susan Molinari, oppure votavano e seguivano attentamente gli sviluppi albanesi.

Ciò ha creato l’enorme desiderio intrinseco di far eleggere gli albanesi al Congresso degli Stati Uniti. C’erano anche alcuni candidati il cui entusiasmo e desiderio non erano aderenti alla realtà. Nell’immaginario della comunità questa era politica.

La verità è che, sebbene un membro del Congresso riceva più attenzione, non è necessariamente indicativo del successo e dell’impegno di una comunità. Prima di tutto, una comunità ha bisogno di presenza nei comitati e nei consigli locali, dove vengono prese misure che incidono direttamente sulla vita quotidiana degli albanesi d’America.

È importante che la comunità albanese mostri saggezza e sostenga maggiormente coloro che mirano a posizioni vicine alla propria vita e che calibrano le loro decisioni su opportunità reali.

Diversi milioni di dollari sono stati spesi negli ultimi decenni in progetti non vincenti. Dobbiamo sognare, ma restando con i piedi per terra.

Oggi ci sono dozzine di albanesi d’America che prestano servizio nel governo locale. Sebbene poco conosciuti al pubblico, fanno parte del fondamento della nostra partecipazione alla politica americana.

Ciò detto, né per gloria, né per fama, né per competere con altre comunità. Queste persone sono, innanzitutto, la dimostrazione di un successo individuale.

Facciamo parte di una democrazia rappresentativa, con particolare enfasi sul decentramento del potere. E infatti molti dei nostri problemi non vengono risolti a Washington, ma nei nostri uffici locali.

Gli albanesi che vivono e contribuiscono così tanto alla vita di quartieri, villaggi, città e contee meritano di essere rappresentati dove vengono dibattute e prese le decisioni.

Per una comunità i cui membri provengono da un mondo in cui è stato persino loro negato il diritto di voto, trattati come cittadini di seconda classe e che hanno sofferto della peggiore dittatura del loro continente, non c’è cambiamento più grande.

Quando votiamo e partecipiamo alla grande democrazia americana, lo facciamo per noi stessi, lo facciamo per la nostra seconda patria, lo facciamo per il bene di tutte le generazioni nella terra dei nostri antenati che non hanno avuto questa fortuna, o hanno dato la vita affinché noi beneficiassimo oggi di ciò che ci viene offerto gratuitamente solo perché viviamo negli Stati Uniti.