Nas Daily: il mondo albanese nei video del blogger arabo-israeliano

Stanno spopolando in Albania e non solo i quattro video di Nas Daily sul Paese delle Aquile, i quali cercano di dare una infarinatura rispettivamente quattro diverse tematiche: il più alto numero di bar-caffè pro-capite al mondo, la realtà delle vergini giurate, il significato e l’importanza della parola ‘Besa’ e la convivenza pacifica tra le diverse religioni.

Nuseir Yassin, in arte Nas Daily, è un travel blogger arabo-israeliano che crea e pubblica quotidianamente sulla sua pagina Facebook video da un minuto. Nel 2014 ha conseguito una laurea in economia.

La più altra concentrazione di caffè pro-capite

Io non bevo caffè, ma sono appena arrivato in Albania. Questo piccolo paese sulla costa europea non produce caffè, ma è il paese con il più alto numero di bar-caffè pro-capite al mondo.

Qui, in ogni angolo dove ti rechi c’è un bar; 18.000 in totale, uno ogni 169 persone e nessuno di essi è uno Starbucks. Ogni caffè costa meno di 50 centesimi e, a questo prezzo, puoi offrirlo all’intera tua classe senza andare in bancarotta.

L’Albania è una nazione ospitale, che ha sofferto la dittatura e la povertà per molti anni. Se l’incredibile numero di economici, buoni e ospitali bar-caffè non è sufficiente a convincerti a visitare il paese, lo molto probabilmente lo sarà la gente.

Vergini giurate, le donne d’Albania diventate uomini

“Sono Diana. Mi chiamano ‘fratello’ ma sono una burnesha.”

Diana è una donna che è diventata un uomo. E’ nata in un remota regione dell’Albania, dove donne come lei avevano pochissimi diritti.

“Le donne venivano trattate veramente male.” – conferma Diana.

Ma lei voleva avere gli stessi diritti degli uomini, per questo decise di vivere come un uomo: vestirsi come un uomo, guadagnare come un uomo, bere come un uomo, servire per l’esercito e lavorare per la polizia per 35 anni anche se era ancora una donna.

E gli uomini non hanno scelta se non quella di accettarla come uno di loro. Dina è una delle migliaia di donne che ha continuato questa tradizione, ovvero del diventare uomo solo per avere piene diritti dalla società.

Questa tradizione oggi non continua ed è una buona cosa. Poiché le donne non devono divenire uomini per poter godere dei diritti che meritano.

La parola ‘Besa’

Besa è una parola che non significa tanto se sei straniero, ma se sei albanese è la parola più importante. Un termine che significa ‘onorare la tua parola’.

In Albania, se dici che stai per fare qualcosa, la fai. Se prometti o dai la tua ‘Besa’ di ritornare i soldi presi in prestito, lo farai e onorerai la tua parola.

Anche durante la seconda guerra mondiale, quando gli ebrei venivano uccisi in tutta Europa, gli albanesi diedero la loro ‘Besa’ di aiutare e proteggere gli ebrei. E non importa quanto sia stato difficile, loro l’hanno fatto!

Fu uno dei pochi paesi a fare questo, basta chiedere al loro presidente.

“Sono il presidente dell’Albania. Nemmeno un ebreo fu consegnato ai nazisti, perché siamo la nazione di Madre Teresa.” – dice Ilir Meta, ndr

Se c’è qualcosa che possiamo imparare dagli albanesi è che se tu dai la tua parola, la devi mantenere, anche se questi significa mettere a rischio la tua vita.

La convivenza pacifica tra le diverse religioni in Albania

Questo video è sulla religione, ma giuro su Dio, Allah e Krishna, che non è niente di negativo. In alcuni paesi la religione può separare le persone e creare una mentalità ‘noi contro di loro’.

Ma sono felice di comunicarvi di aver trovato un paese dove questo non accade: questa è la storia della bella nazione dell’Albania.

In questo paese, quattro differenti religioni convivono pacificamente e non esagero nel dire che nessuno sarebbe capace di dire chi è musulmano, chi è cristiano o chi è di qualsiasi altra religione. Perché quando chiede alle persone la loro religione, la loro risposta è ‘non importa’.

Qui la religione non definisce le persone, sono solo albanesi che vivono tutti insieme. Sempre, da quando ero bambino, mi hanno insegnato che la religione è una cosa personale tra te e il tuo Dio. Proprio quello che accade in Albania, tra loro e il loro Dio.

