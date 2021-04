Norman Wisdom (Marylebone, 4 febbraio 1915 – Ballasalla, 4 ottobre 2010) è stato un attore, comico e sceneggiatore britannico.

Durante una sua visita ufficiale nel 1995 in Albania fu accolto da una folla di appassionati dei suoi film con grande ovazione.

Wisdom è stato una delle poche personalità artistiche del mondo occidentale, ad essere stata approvata dal regime di Hoxha per la sua apparizione negli schermi in Albania durante la censura sui mass-media.

Norman Wisdom, grazie al permesso concesso direttamente dal dittatore Enver Hoxha, fu quindi, uno dei pochissimi attori occidentali, i cui film erano autorizzati in Albania, poiché il trionfo del carattere oppresso e operaio di Pitkin di Wisdom sui suoi superiori sociali era ritenuto ideologicamente valido per il contesto albanese.

Ex bandman dell’esercito, le canzoni di Wisdom come Don’t Laugh At Me (‘Cause I’m A Fool) (1954) hanno rivelato che era anche un cantante più che adeguato.

È stato nominato cittadino onorario di Tirana nel 1995.

Norman Wisdom – Big In Albania