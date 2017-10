Inno nazionale dell’Albania (albanese/italiano)

( SQ )« Rreth flamurit të përbashkuar

Me një dëshir’ e një qëllim,

Të gjith’ Atij duke iu betuar

Të lidhim besën për shpëtim.Prej lufte veç ai largohet

Që është lindur tradhëtar,

Kush është burrë nuk frikësohet,

Po vdes, po vdes si një dëshmor!Në dorë armët do t’i mbajmë,

Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,

Të drejtat tona ne s’i ndajmë;

Këtu armiqtë s’kanë vënd!Se Zoti vetë e tha me gojë

Që kombe shuhen përmbi dhé,

Po Shqipëria do të rrojë;

Për të, për të luftojmë ne!O Flamur, flamur, shenj’ e shenjtë

tek ti betohemi këtu

për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë,

për nder’ edhe lavdimn e tu.Trim burrë quhet dhe nderohet

atdheut kush iu bë therror.

Përjetë ai do të kujtohet

mbi dhe, nën dhe si një shenjtor! »

( IT )« Intorno alla bandiera congiunti

con un comune desiderio e scopo,

tutti ad essa giurando,

di combattere per la nostra salvezza.Dalla guerra si allontana

Solo chi è nato traditore

Chi è uomo non ha timore,

ma muore, muore come un martire.Le armi terremo nelle nostre mani

Per proteggere la patria in ogni angolo,

I nostri diritti non li dividiamo,

I nemici qui non hanno posto.Perché Dio stesso ha affermato,

Che le nazioni svaniscono sulla terra,

Ma l’Albania continuerà a vivere,

Poiché è per lei, per lei che lottiamo.O bandiera, bandiera, simbolo sacro,

su di te giuriamo qui

per l’Albania,la patria cara,

per l’onore e la gloria tua.Uomo coraggioso si chiama e si onora

della patria chi è il mattatore.

Per sempre egli sarà ricordato

sopra, e sotto la terra come un santo. »