“Abbiamo appena inviato un pezzo della nostra storia verso il centro della Galassia.

Un pianeta ed una stella porteranno nomi albanesi!” – cit. Mimoza Hafizi, celebre fisica albanese.

Quindi, la notizia viene resa nota dalla rinomata fisica albanese, Mimoza Hafizi.

“L’Unione Internazionale degli Astrofisici ha certificato questi due nomi prescelti da migliaia di albanesi.”

Dal suo post pubblico:

“Oggi, l’Unione Internazionale degli Astrofisici ha certificato la scelta che migliaia di albanesi avevano effettuato sul nome “Arbër”, da attribuire al pianeta HD 82886b e, quella di “Illyrian”, alla stella intorno alla quale esso orbiterà.

Questi due soggetti astronomici si trovano a oltre 400 anni luce di distanza da noi, una distanza gigantesca a prospetto della dimensione umana ma, breve sul piano universale.

Una distanza che l’umanità sta cercando di comprendere, di esplorare e addirittura, di possedere.

Con questa scelta di nomi, noi albanesi abbiamo inviato un pezzo della nostra storia, al centro della galassia.

Rimaniamo a questo punto, in attesa di ricevere in cambio l’auspicio galattico per una lunga vita e della prosperità alla nostra nazione!

Che il pianeta Arbër funga da fonte di saggezza per noi e tutta l’umanità terrestre!

Che sia Arbër, simbolo dell’ incessante progresso della nostra saggezza!

Che sia questo pianeta amico, uno specchio, da cui osservare amorevolmente la nostra Terra benedetta, su cui la Natura ci ha donato la vita!

Buon 2020!”