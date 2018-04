Dua Lipa: 10 cose da sapere sulla cantante albanese

La cantante albanese Dua Lipa è la stella nascente del momento. In poco più di un anno, la 22enne ha pubblicato sei grandi successi prima di scalare tutte le classifiche mondiali con il suo singolo ‘New Rules’.

Ha collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Martin Garrix e Miguel, guadagnando così un esercito di fedeli sostenitori.

Ecco alcune cose da sapere sulla nuova star del mondo della musica

Ha fatto la storia dei Brit Awards

Dua Lipa ha fatto la storia quest’anno quando è diventata la donna più nominata di sempre nei BRIT Awards. Ha ricevuto cinque nomination tra cui quella per il miglior album per il suo album di debutto, Due Lipa.

Il suo papà l’ha ispirata nel fare musica

Suo papà (il musicista albanese del Kosovo Dukagjin Lipa) è stato sempre una fonte d’ispirazione per lei, che viveva in una famiglia ‘musicale’. Per questo, è cresciuta ascoltando Bowie, Bob Dylan, The Police, Sting, Stereophonics e Radiohead

La sua carriera non è esplosa su YouTube

Dua non è stata scoperta su YouTube, anche se la cantante ha utilizzato la piattaforma per dare il via alla sua carriera musicale soprattutto postando cover.

Ha vissuto in Kosovo da bambina

Nata a Londra, Dua Lipa si è trasferita in Kosovo assieme alla sua famiglia all’età di 11 anni per poi trasferirsi nuovamente in Inghilterra, questa volta da sola, qualche anno dopo, all’età di 15 anni.

Ha frequentato la Sylvia Young Theatre School

Proprio come Amy Winehouse ed i più famosi cantanti britannici, Dua ha frequentato la Sylvia Young Theatre School durante i weekend, parallelamente alla scuola normale.

Ha firmato il primo contratto a 18 anni

All’età di 18 anni, Dua Lipa è stata scelta dalla Warner Music: “Ricordo di aver chiamato i miei genitori in Kosovo per dire loro di prendere un volo per Londra ed assistere in questo modo alla firma del contratto”.

Lei descrive la sua musica come ‘dark pop’

“La maggior parte della mia ispirazione viene dalla tristezza, perché è l’emozione che si insinua nella mia mente” ha spiegato in un’intervista

Ha sette tatuaggi

A partire dai pollici per arrivare alle braccia, dove si è tatuata il suo quartiere in Kosovo e una palma.

Lavorava come hostess in un locale notturno di Londra

Come da lei stesso definito, il suo peggior lavoro di sempre. “Ho lavorato davanti una porta di una discoteca come hostess; avevo il manager come mi parlava tutto il tempo all’orecchio e mi diceva ‘sì questo può entrare, lui no ecc.’”

Robbie Williams è il suo amore segreto

“Mia madre aveva una cotta per lui quando ero molto giovane; io lo vidi per la prima volta all’iTunes festival e, sì, era molto in forma” – ha dichiarato la cantante.

