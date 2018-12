Dove possono recarsi gli albanesi con e senza bisogno del visto?

Con le festività che incombono, sono in molti a pensare di trascorrere il periodo di vacanze all’estero. Ma in quali stati possono viaggiare liberamente i cittadini albanesi?

Quest’ultimi possono visitare 193 paesi con visti differenti. Il portale Visalist.io ha stilato una lista con tutti i paesi in cui i cittadini di tutto il mondo possono viaggiare con tipologie diverse di visto.

I paesi con il visto elettronico

Sono 13 i paesi – principalmente localizzati nell’Africa settentrionale e centrale, ma anche in Asia – nei quali i cittadini albanese si possono recare dopo aver ottenuto un comodo visto elettronico.

Secondo diverse agenzie turistiche, questa modalità di ottenimento del visto facilita e di non poco le procedure burocratiche per i cittadini che vogliono viaggiare. Nello specifico i paesi sono: Azerbaijan, Costa d’Avorio, Gibuti, Egitto, Etiopia, Gabon, India, Lesotho, Mianmar, Qatar, Sao Tome e Principe e Tagikistan.

I paesi che rimuoverranno il visto

Secondo le previsioni, sono 33 i paesi che rimuoverranno la richiesta di visto per i cittadini albanesi. Sempre secondo il portale Visalist.io, la motivazione di questa scelta sarebbe la grande distanza dall’Albania e, di conseguenza, le alte spese per raggiungere i paesi in questione.

Inoltre, poiché questi paesi non sono le mete turistiche più gettonate dai viaggiatori europei. Tuttavia, secondo le agenzie turistiche ci sarebbero alcune eccezioni, come Giamaica, Isole Seychelles, ecc.

I paesi che necessitano di visto

Sono 87 i paesi che richiedono un visto per i cittadini albanesi. Questi stati sono localizzati principalmente nell’Africa centrale e settentrionale, l’intero Nord America, così come quasi tutti i paesi dell’America del Sud. Allo stesso modo, è richiesto il visto per recarsi in Russia o in diversi stati asiatici.

I paesi che rifiutano i cittadini albanesi

Per quanto riguarda, invece, i paesi che non rilasciano visti a cittadini albanesi a priori (e quindi non nei casi in cui c’è qualche problematica in particolare), il portale visalist.io rende noto che non c’è alcun paese.