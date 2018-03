Classifica di Global Firepower: Albania 90esima al mondo, Italia 11esima

Nel 2017 è stata pubblicata la classifica di Global Firepower che analizza la potenza militare degli stati mondiali. Una graduatoria interessante per comparare i vari eserciti e che prende in considerazione diversi elementi.

Su cosa si basa il Global Power Index

Si basa su più di 50 fattori, sottolinea Global Fire. Oltre al capitale umano (ovvero il numero di uomini e donne in grado di schierare), ed oltre al numero di mezzi d’aria, terra e mare in possesso di ogni stato, il ranking si basa anche sul grado di diversità e tecnologia degli armamenti, sulle materie prime (come il petrolio) a disposizione di ogni singolo stato e sul sistema di alleanze al quale ogni stato aderisce.

La combinazione di questi fattori fa sì che non sia la mera potenza numerica o tecnologica ad essere determinante, bensì il loro coniugarsi. Va inoltre precisato che sono stati presi in considerazione solo gli armamenti convenzionali, lasciando dunque da parte gli arsenali atomici.

Ad occupare la prima posizione è la indiscussa forza degli Stati Uniti mentre l’Albania si è posizionata al 90esimo posto, migliorando di dieci posti rispetto al 2016.

I dati dell’Albania

Manodopera disponibile: 1.515.000

Forza aerea totale: 23 (in vetta gli USA con 13.762)

Forza totale dell’esercito: 933 (41.062 per gli USA)

Forza navale: 38 (primo posto Corea del Nord con 967)

Forza lavoro: 1.179.900 (primo posto Cina con 805.900.000)

Forza marina mercantile: 17 (primo posto Panama con 6.413)

Porti principali: 4 (USA 24)

Copertura stradale: 18.000 km (6.586.610 km USA)

Copertura ferroviaria: 339 km (USA 224.792 km)

Aeroporti autorizzati: 4 (USA 13.513)

Penisola balcanica: classifica di Global Firepower

Nei Balcani Occidentali, solo la Serbia è davanti all’Albania al 83esimo posto: la Bosnia, infatti, è al 121esimo posto mentre la Macedonia al 122esimo. Kosovo e Montenegro non sono state incluse nello studio.

8 Turchia 28 Grecia 42 Romania 67 Bulgaria 68 Croazia 83 Serbia 90 Albania 113 Slovenia 121 Bosnia 122 Macedonia No data Kosovo No data Montenegro

I paesi con gli eserciti più potenti al mondo sono: Stati Uniti, Russia, Cina, India, Gran Bretagna, Francia, Italia, Corea del Sud, Germania, Brasile, Giappone e Turchia.

Chiudono la classifica, invece: Bhutan, Suriname, Sierra Leone, Mauritania, Repubblica Centroafricana e Somalia.

