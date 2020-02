In Sicilia c’è una diatriba che va avanti da anni su quale sia il miglior cannolo siciliano.



E sapete cosa?



Pare che il miglior cannolo siciliano venga fatto pensate un po’, dagli arbëresh, le minoranze albanesi che vivono nel sud Italia, come risaputo anche in Sicilia.



Non solo ho assaggiato il miglior cannolo siciliano al Mondo, ma ho deciso di documentarlo.



Mi sono recato personalmente a Santa Cristina Gela, un piccolo paesino arbëresh nei pressi della più rinomata Piana degli Albanesi, a pochi km da Palermo.



Il bar dei fratelli Biscari è un luogo di culto del cannolo, un punto di riferimento anche per chi arriva da fuori paese. Oltre alla bontà del cannolo, che è stracolmo di “gjizë”, la famosa ricotta di pecora e che pesa senza esagerare 200 gr, a colpirmi è stato Francesco, un giovane ragazzo di 22 anni che oltre a fare un cannolo “spettacolare”, parlava perfettamente arbërisht, l’albanese conservato e tramandato da oltre 600 anni.



Non vi anticipo altro, guardate il video qui sotto.



Ecco, adesso che lo sapete e che avete la buona scusa, non dovete fare altro che andare e visitare Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi e le altre comunità arbëreshe siciliane, vi consiglio le festività di Carnevale e Pasqua.



Cili është kanoli sicilian më i mirë? Është arbëresh



Një debat i ashpër vazhdon edhe sot e kësaj dite në Siçili të Italisë, më saktë bëhet fjalë për “cannolo siciliano” një nga ëmbëlsirat më të njohura në Itali. Pyetja që ndan siçiljanët është se cili është “cannolo” më i mirë.

Dhe a e dini se çfarë?

Duket se “cannolo siciliano” më i mirë bëhet nga arbëreshët, minoriteti shqiptar që jeton në jug të Italisë, madje edhe në Siçili.

Jo vetëm që shijova cannolo-n më të mirë në Botë, por vendosa dhe ta dokumentoj atë.

Shkova personalisht në Santa Cristina Gela, një fshat i vogël arbëresh afër Piana degli Albanesi, disa km larg Palermos.

Lokali i vëllezërve Biscari është pothuajse një vend kulti për kanolin, një pikë referimi edhe për ata që vijnë nga jashtë vendit. Përveç shijes së kanolit, i cili është i mbushur me “gjizë” fjalë që përdorin dhe arbëreshët, dhe që peshon rreth 200 gr pa ekzagjerim, mua më bëri pështypje Francesco, një djalë i ri 22-vjeçar i cili përveç se ishte një pastiçer mjeshtër, fliste në mënyrë të përkryer arbërisht, gjuhën që këta vëllezër kar ruajtur prej 600 vitesh.

Nuk po shtoj asgjë tjetër, shikoni videon më poshtë.