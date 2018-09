I 10 libri di successo, albanesi e sull’Albania in vendita su Amazon

Come oramai i nostri lettori più affezionati sanno, oltre alle notizie, abbiamo anche una vocazione letteraria che spesso ci induce a condividere articoli su scrittori e romanzi.

Grazie alla diffusione di questi articoli i lettori curiosi si interessano sui libri con tematiche albanesi nei vari siti di vendita oppure negozi fisici. Avendo sottomano le statistiche da Amazon del nostro canale, abbiamo pensato di mettere assieme la lista dei libri più venduti su Amazon.

Aggiorneremo questa lista ogni mese, per garantire una visibilità ai nostri autori, che a loro volta danno visibilità all’Albania grazie al loro contributo.

Inoltre, in caso di vendite effettuate tramite i nostri link, Albania News potrebbe percepire una parte dei proventi di Amazon.

1. Corso di lingua albanese, di Genc Lafe

Un manuale per l’apprendimento della lingua albanese, a cura di Genc Lafe

È stato pubblicato da Hoepli il manuale “Corso di lingua albanese”, a cura di Genc Lafe. Livelli A1-B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Con Contenuto digitale per download e accesso on line (leggi recensione ).

2. Alì Pascià, di Alexandre Dumas

Una recensione del giornalista Giovanni Verga della riedizione (Elliott) del libro di Alexandre Dumas “Alì Pascià”, sulla figura del visir di origine albanese che fondò un regno quasi autonomo tra Albania e Grecia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX sec., passando alla storia per i suoi comportamenti sanguinari ma anche per l’abilità politica (leggi recensione ).

Sconto / 1,73 € Alì Pascià Alexandre Dumas

Editore: Elliot

Copertina flessibile: 94 pagine

3. La strada del nord, di Anila Wilms

Quanti intrighi internazionali tra i monti dell’Albania. Anila Wilms: una nuova voce albanese

Omicidio che avrebbe scatenato un scandalo pubblico in Albania, ma anche posto le basi per il colpo di Stato di Fan Noli da lì a pochi mesi. Argomento difficile, tosto, misterioso sul quale persino il buon Faik Konica si era rotto le corna. E se non ci era riuscito Konica – che pure aveva compreso la natura storica di quel gesto, e scriveva a pochi anni di distanza – che possibilità aveva questa Wilms di fare di meglio a distanza di decenni (leggi recensione ).

Sconto / 2,25 € La strada del nord Anila Wilms

Editore: Keller

Edizione n. 1 (05/30/2016)

Copertina flessibile: 192 pagine

4. Vergine giurata, di Elvira Dones

Tropoje, Scutari ed altre città dell’Albania “ghega” sino a non molti anni fa pullulavano di queste donne mascolinizzate all’apparenza, ma che sotto- sotto comunque mantenevano intatta una certa loro femminilità, e questa circostanza attirò l’attenzione della giovane Elvira che da Tirana non riusciva a comprendere appieno il perché di una simile scelta (leggi recensione ).

Sconto / 2,25 € 7 Recensioni Vergine giurata Elvira Dones

Editore: Feltrinelli

Copertina flessibile: 204 pagine

5. Il tuo nome è una promessa, di Anilda Ibrahimi

L’ultimo romanzo di Anilda Ibrahimi, “Il tuo nome è una promessa”, ha vinto il premio letterario nazionale per la donna scrittrice “Rapallo Carige”. Una grande conquista, di cui hanno scritto importantissime testate giornalistiche (leggi recensione ).

6. L’Aquila, di Ismail Kadare

Tra le leggende che popolano la memoria dei popoli balcanici c’è quella che racconta il destino dell’uomo che, desideroso di potere, deve cavalcare un’ aquila per poi nutrirla in volo facendosi mangiare il corpo, al punto che, conquistato il cielo, l’ uccello porta sul dorso uno scheletro. Il mito dell’Aquila è al centro della ultima lettura dal titolo L’Aquila (Longanesi, 2007) dello scrittore albanese Ismail Kadare (leggi recensione ).

Sconto / 1,59 € 1 Recensioni L'aquila Ismail Kadaré

Editore: Longanesi

Copertina rigida: 93 pagine

7. Kurban. Il sacrificio, di Edi Rama

Una riflessione autobiografica-politica sugli undici anni che hanno visto Edi Rama sindaco di Tirana. Un testo scritto all’indomani della sua bruciante sconfitta per il rinnovo del mandato e all’avvio della campagna elettorale che lo ha portato ad essere primo ministro (leggi recensione ).

Sconto / 2,40 € Kurban. Il sacrificio Edi Rama

Editore: Rubbettino

Copertina flessibile: 276 pagine

8. Storia del popolo albanese, di Ettore Marino

I sentieri che conducono all’attuale Albania partono dal mondo illirico, destinato a entrare in contatto, durante l’età antica, con i Greci, per essere poi dominato dai Romani. II libro di Ettore Marino offre un quadro completo della realtà albanese, in un originale e inedito sforzo di sintesi (leggi recensione ).

9. Ascesa e caduta del compagno Zylo, di Dritëro Agolli

Nemmeno la divertita serenità usata per raccontare le beghe carrieristiche di un gruppo di apparatchik riescono a mascherare quanto è stata dura e grigia la vita nell’Albania degli anni ’70. In questo capolavoro d’ironia di Dritëro Agolli tutto è malizioso, abilmente dosato, alato. La dinamite si nasconde sotto un fiore” Le Figaro (leggi recensione ).

Sconto / 1,95 € Ascesa e caduta del compagno Zylo Dritëro Agolli

Editore: Argo

Copertina flessibile: 269 pagine

10. Toringrad, di Darien Levani

“Toringrad“, fresco vincitore del premio “Glauco Felici” è un giallo appassionante e dall’atmosfera inquietante, uno spaccato di vita criminale allo stesso tempo cruda ed emozionante, quasi commovente. Notevole la descrizione delle origini, del vissuto di Drini, fatto di povertà e coraggio. Nel libro si racconta anche della fame, dei silenzi, della paura, del ferreo comunismo che ha influenzato e continua a condizionare la vita delle generazioni albanesi passate. “Toringrad” è un romanzo che informa, sveglia le coscienze, un libro che travolge, che lascia lividi (leggi recensione ).