Il vecchio adagio “donna al volante, pericolo costante” è da tempo un falso mito già soppiantato dalle statistiche sulle strade di mezzo mondo. Perché quello che veniva chiamato “gentil sesso” rappresenterebbe una sicurezza alla guida più degli uomini, secondo i dati rivenienti dagli incidenti, ma anche dalle osservazioni degli psicologi del traffico.

Guidare non è più – da tanti anni ormai – un qualcosa esclusivamente maschile per la maggior parte dei paesi nel mondo. Lo stesso vale anche per l’Albania dove, secondo i dati dell’Istituto di statistica albanese (Instat), sempre più donne prendono la patente anno dopo anno.

Ma qual è il distretto albanese che ha concede più patenti di guida alle donne? La risposta arriva sempre dall’istituto di statistica nazionale e – come riporta Albanian Daily News – non è la capitale Tirana, solo terza in questa speciale classifica.

I dati Instat

E’ il distretto di Durazzo ad aver concesso più patenti di guida alle donne nel 2018 in relazione alla popolazione. Nella città costiera, infatti, lo scorso anno 22 donne ogni 1000 hanno preso la patente di guida.

Seguono il distretto di Lezhë (Alessio), con 19 donne patentate ogni 1000 nel 2018, quello della capitale Tirana, con 17 patenti “femminili” ogni 1000 rilasciate nel 2018, e quello di Scutari, con 16 patenti ogni 1000 donne nel 2018. Più staccato, invece, il distretto di Elbasan, con 12 patenti rilasciate ogni 1000 donne.

In totale sono 20.051 le patenti rilasciate a donne nel 2018, in crescita rispetto alle 19.444 patenti di guida rilasciate nel 2017. Tuttavia, il gap tra donne e uomini che prendono la patente continua a rimanere molto alto.

Sempre lo scorso anno difatti, secondo le stime dell’istituto di statistica nazionale (Instat), sono state 48.607 le patenti di guida “maschili” rilasciate, ovvero più del doppio rispetto a quelle femminili.

