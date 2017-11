Dieci cose che gli stranieri amano e non dell’Albania

Come viene riportato da Top Channel, una delle principali televisioni private albanesi, ci sono 9500 stranieri che vivono in Albania con un permesso regolare di soggiorno per motivi di lavoro. Molti hanno aperto la propria attività o hanno un lavoro regolare nonché le famiglie in Albania.

Tuttavia, mentre cercano di integrarsi nella nostra cultura, incontrano anche caratteristiche che non amano.

Partendo da un sondaggio fatto recentemente in Albania, Top Channel ha riportato i pregi e i difetti degli albanesi secondo gli stranieri. Una lista che sicuramente possiamo arricchire ed è per questo che vi invitiamo a lasciare un vostro commento.

Dieci cose che gli stranieri amano dell’Albania

I conducenti e i camerieri parlano lingue straniere

È possibile avere un buon espresso anche in aree remote

I pomodori hanno il gusto di una volta

La gente è amichevole

I ristoranti offrono cibo molto buono e economico

Il clima è caldo e soleggiato quasi tutto l’anno

Tantissimi posti da visitare, nonostante la piccola superficie del paese: “mare, fiumi, montagne, ecc”

La popolazione è giovane

Le donne sono belle

Quasi tutti sono pronti ad aiutarti, in caso di bisogno

Dieci cose che gli stranieri non amano dell’Albania

I pedoni non rispettano i semafori e ci sono autisti imprudenti

Si usa conversare con toni alti, anche quando si parla e si gioca con i bambini

Le caffetterie dei piccoli centri di abitazione sono frequentate solo da uomini

Gli albanesi usano ad insegnarti come fare il tuo lavoro

Fanno colazione con byrek e dhallë

Cucinano le interiora

Le riunioni di lavoro vengono tenute nei caffè

Insistono su chi paga il conto

Le ragazze camminano tenendosi la mano

Gli uomini si salutano baciandosi

Non molto tempo fa, anche noi sulla nostra pagina ufficiale Facebook abbiamo rivolto ai nostri lettori una domanda su cosa caratterizza gli albanesi? Pregi e difetti. E le risposte sono molto interessanti.

