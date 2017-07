“Washed by the Moon”, un documentario del regista britannico sulle polifonie albanesi

Il giovane regista britannico Dan Shutt ha scelto l’iso-polifonia albanese per girare il suo primo documentario. “Washed by the Moon” è un documentario che esplora l’antica tradizione dell’isopolifonia Labe – una forma sofisticata di canto di gruppo, eseguita soprattutto da uomini nel Sud dell’Albania, l’iso-polifonia albanese, è riconosciuta dall’UNESCO come capolavoro del patrimonio orale e intangibile dell’umanità.

Nel libro di Lorenzo Tardo “L’Antica Melurgia Bizantina”, pubblicata nel 1938, troviamo una citazione interessante che ci fa capire l’antichità di questa forma musicale:

“…Gli albanesi, odiando la schiavitù ottomana e lasciando la loro terra patria, non portarono con sé né il modello finale musicale di Costantinopoli, e nemmeno l’arte accademica del Protopsalti raffinati, piuttosto portarono con sé la loro tradizione musicale provinciale, montanara e arcaica che risale al 4-5 secolo A.D., al tempo dei Basilei e può darsi anche antecedenti”.

Patrimonio dell’umanità

In questo contesto l’Iso-polifonia albanese è entrata nella lista dei Capolavori del Patrimonio Orale e Intangibile dell’Umanità, unendosi così alle altre ricchezze della cultura albanese già protette dall’UNESCO come il Parco Nazionale di Butrint, la città di Gjirokastër e quella di Berat. L’importante riconoscimento che viene fatto all’Iso-polifonia albanese a livello mondiale, mira a facilitare la salvaguardia di questa forma musicale straordinariamente interessante e unica nel suo genere per la multi-tradizione vocale che possiede, concentrandosi in particolare modo sulla sua divulgazione e trasmissione alle nuove generazioni per mantenerla viva.

Coloro che ancora praticano questo patrimonio orale hanno una storia incredibile e toccante da raccontare.

